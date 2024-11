Flamengo tem calendário cheio em 2025, e Filipe Luís agradece

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo terá um 2025 recheado de jogos, com calendário cheio. Motivo para reclamação por pouco descanso e maior risco de lesões? Não para o técnico Filipe Luís.

Particularmente, acredito que ter um calendário lotado é um privilégio. Quer dizer que o Flamengo está disputando tudo, conquistou o direito de jogar todas essas competições. Tem clube que tem três, quatro meses de calendário. Para eles, é pior. Eu não vou reclamar Filipe Luís

O que aconteceu

O Flamengo vai ter um calendário recheado em 2025. O clube definiu a pré-temporada nos Estados Unidos e vai iniciar o Carioca com time alternativo.

O Rubro-Negro vai disputar ainda a Supercopa no dia 2 de fevereiro, em Belém. A equipe da Gávea, campeã da Copa do Brasil, aguarda a definição do adversário, que será o campeão do Brasileiro.

O Fla tem também o Super Mundial de Clubes da Fifa. O time tem vaga por ter vencido a Libertadores de 2022, e a competição será realizada nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho.

Em meio a isso, ainda tem a Libertadores. O Rubro-Negro já tem vaga garantida na fase de grupos. Isso sem falar em Brasileirão e Copa do Brasil.

Atual campeão, a equipe da Gávea vai lutar pelo hexa na Copa do Brasil. Na edição deste ano, o Fla entrou na terceira fase e teve 10 jogos até o título.

Quanto mais jogos, mais os meus jogadores vão se desenvolver, jogar e melhores vão ficar. Mais competições para podermos chegar. Dá para ganhar tudo? Com certeza, não. Vamos tentar? Não tenha dúvida Filipe Luis

Caso o Flamengo avance à final de todos os torneios, serão mais de 80 jogos. Contando com o sucesso em competições que tem fases mata-mata, seriam 83 jogos.

Futuro de Filipe Luís

O futuro de Filipe Luís no Fla ainda é uma incógnita. O clube terá eleição presidencial no próximo dia 9

Candidatos já se mostraram favoráveis à permanência. Rodrigo Dunshee, de situação, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Maurício Gomes de Mattos, indicaram a vontade de que Filipe Luís fique no cargo.

O ex-lateral ajuda no planejamento para a próxima temporada. Ele conversa com a diretoria sobre os passos do elenco em 2025.