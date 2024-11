Em alta, São Paulo vive melhor fase como visitante no returno do Brasileiro

Pela 36º rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Grêmio, no domingo (1º), em sua Arena, às 16h (de Brasília). Em boa fase na temporada, o time paulista, que vive seu melhor momento fora de casa no segundo turno, pode chegar ao quarto jogo de invencibilidade longe do Morumbis.

Atualmente, a sequência de invencibilidade é de três jogos, feito atingido pela primeira vez no segundo turno da competição nacional. No período, o São Paulo empatou com Criciúma e RB Bragantino, ambos por 1 a 1, além de derrotar o Bahia, por 3 a 0.

Assim, a última derrota fora de casa do São Paulo aconteceu contra o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena Pantanal. O jogo foi válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo defende a sexta melhor campanha como visitante no Brasileirão. São 20 pontos conquistados, em 17 partidas disputadas. A melhor equipe no quesito é o Botafogo, que conquistou 35 unidades, em 18 jogos.

Somando jogos dentro e fora de casa, o São Paulo defende uma sequência invicta de seis rodadas. Além dos jogos já citados, o Tricolor venceu Vasco (3 a 0) e Athletico-PR (2 a 1), no Morumbis, e empatou com o Atlético-MG (2 a 2).

O Tricolor, visitante, busca uma vaga direta na Copa Libertadores da América de 2025. O time paulista já garantiu vaga aos playoffs da competição, porém ainda briga pelo ingresso direto na fase de grupos. Atualmente, os São Paulo tem 59 pontos, na sexta colocação.