E o Giay? Lateral-direito vive maior jejum sem entrar em campo desde sua chegada ao Palmeiras

O lateral-direito Agustín Giay vem enfrentando forte disputa na posição e não entra em campo há quatro jogos. Esse é o maior jejum do atleta de 20 anos desde sua chegada ao Palmeiras, que aconteceu em julho deste ano, quando foi contratado do San Lorenzo, da Argentina.

Giay entrou em campo pela última vez no dia 26 de outubro, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, na Arena Castelão. Na oportunidade, ele atuou por pouco mais de 20 minutos, saindo do banco de reservas. Antes disso, entre o fim de setembro e início de outubro, Giay teve uma sequência de três jogos como titular, período em que Marcos Rocha e Mayke estiveram fora por lesões.

Entre todos os reforços deste ano, Giay é o que menos teve chances. Ele disputou, ao todo, apenas dez jogos, sendo seis como titular.

Em 2024, o técnico Abel Ferreira revezou entre Marcos Rocha e Mayke na titularidade da lateral-direita da equipe antes da chegada de Giay. Depois que o argentino chegou, os veteranos seguiram tendo a prioridade, enquanto o novato busca espaço.

Nesta reta final de temporada, Marcos Rocha ganhou a posição e engatou uma sequência de seis jogos nessa condição. Quando esteve suspenso, nesse período, ou foi substituído, Mayke quem entrou em seu lugar. No último jogo, na derrota para o Botafogo, Rocha foi expulso e, portanto, será baixa contra o Cruzeiro. Giay tenta superar Mayke para ficar com a vaga.

O Palmeiras entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).