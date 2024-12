Corinthians terá Yuri Alberto e Memphis de volta para jogo contra o Criciúma; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste sábado, contra o Criciúma, pela 36ª e antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Timão irá a campo com a sua dupla de ataque titular de volta.

O atacante Yuri Alberto ficou de fora da última partida por lesão, mas retorna à equipe, assim como Memphis Depay, que estava suspenso na última rodada. O restante do time é o mesmo que derrotou o Vasco por 3 a 1 em Itaquera.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

A equipe de Ramón Díaz vive grande fase e vem de seis vitórias consecutivas no Brasileirão. Desta maneira, eliminou qualquer chance de rebaixamento e passou a sonhar com vaga na Pré-Libertadores de 2025.

O time do Parque São Jorge, no momento, é o nono colocado da tabela, com 47 pontos. O Criciúma, por sua vez, está na 17ª posição, com 38 pontos, e trava árdua briga contra a queda à Série B.

O Tigre vai a campo com: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Ronald e Fellipe Mateus; Yannick Bolasie e Felipe Vizeu.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O gaúcho Anderson Daronco, do quadro de árbitros da Fifa, apita o duelo. Ele será assistido por Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Schumacher Marques Gomes (PB). Daniel Nobre Bins (Fifa- RS) comanda o VAR.