Corinthians reage, bate Criciúma de virada e alcança sétima vitória consecutiva no Brasileiro

O Corinthians conquistou uma vitória heroica neste sábado. O time saiu atrás, mas reagiu e buscou a virada contra o Criciúma no Heriberto Hulse, vencendo por 4 a 2 e alcançando sua sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto (duas vezes) marcaram a favor do Timão, enquanto Bolasie (duas vezes) fez os gols do Tigre.

Apesar do triunfo, o Timão continua na nona posição da tabela, com 50 pontos. Isso porque o Bahia também ganhou na rodada, superando o rebaixado Cuiabá, e se manteve à frente da equipe de Ramón Díaz, com a mesma pontuação.

Por sua vez, o Criciúma perde a chance de deixar o Z4 da Série A e permanece no 17º lugar, com 38 pontos, um atrás do Fluminense, primeiro time fora da zona da degola.

O próximo e penúltimo compromisso do Corinthians no Brasileirão está marcado para terça-feira. A equipe encara o Bahia, na Neo Química Arena, em confronto direto por vaga na Pré-Libertadores de 2025. A bola rola a partir de 20h (de Brasília).

Do outro lado, o Criciúma segue a árdua luta contra o rebaixamento e, desta vez, recebe o Flamengo. O jogo acontece na próxima quarta-feira, também às 20h, no Heriberto Hulse.

O jogo

O Criciúma tentou usufruir do fator casa para se impor no início do jogo, mas a primeira grande oportunidade de gol foi do Corinthians. Aos seis minutos, Raniele deixou Yuri Alberto frente a frente com o goleiro, mas o camisa 9 bateu mal e viu Gustavo fazer grande defesa.

Aos 16 minutos, Yuri Alberto foi lançado por Bidon e cruzou rasteiro na pequena área, em direção a Memphis Depay. Newton, porém, se jogou na bola e evitou que ele chegasse ao holandês.

E dá-lhe mais pressão do Timão. Desta vez, aos 22 minutos, a equipe triangulou pela direito, e Depay tocou para trás, onde Raniele chegou chutando. O goleiro Gustavo, entretanto, fez mais uma boa defesa e salvou o Criciúma.

O Tigre enfim chegou com perigo aos 26 minutos. Dudu recebeu na área, chutou para o gol e viu a bola desviar no pé de Matheus Bidu. Ela subiu, encobriu Hugo Souza e passou perto do travessão. Porém, os donos da casa estrearam o marcador aos 29 minutos. Dudu cruzou na medida para Bolasie, que bateu de primeira e estufou as redes: 1 a 0.

O Corinthians caiu de produção e viu o Criciúma aumentar a vantagem aos 37. Após cobrança de lateral, Bolasie teve liberdade na área para girar sobre o defensor e finalizar cruzado, no canto, sem chances para Hugo Souza.

Segundo tempo

Em desvantagem, o Timão voltou ligado do intervalo e quase diminuiu aos quatro minutos. Matheuzinho partiu com velocidade pela direita, tabelou com Depay e tocou para Garro, que chegou batendo, mas pegou mal e mandou a bola por cima do gol.

Aos 16, entretanto, o argentino não desperdiçou a chance que teve. O goleiro Gustavo saiu jogando errado e entregou a bola de presente para Matheus Bidu, que rolou para Garro. Ele concluiu com a perna esquerda e descontou para os visitantes.

Três minutos depois, Bidu deixou tudo igual no Heriberto Hulse. O ala recebeu a bola na entrada da área e soltou um foguete para balançar as redes, empatando a partida.

E ainda deu tempo do Corinthians buscar a virada em Santa Catarina. Aos 37 minutos, Romero aproveitou um vacilo do marcador e, frente a frente com o goleiro, só rolou para Yuri Alberto completar para o gol vazio e colocar a equipe em vantagem. Nos acréscimos, o camisa 9 balançou as redes mais uma vez e garantiu uma vitórias muito importante para o Timão.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA 2 X 4 CORINTHIANS

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



Data: 30 de novembro de 2024 (sábado)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa- RS)



Cartões amarelos: Newton e Rodrigo (Criciúma); José Martínez, Matheuzinho e Gustavo Henrique (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Bolasie, aos 29? do 1ºT (Criciúma); Bolasie, aos 37? de 1ºT (Criciúma); Rodrigo Garro, aos 16? do 2ºT (Corinthians); Matheus Bidu, aos 19? do 2ºT (Corinthians); Yuri Alberto, aos 37? do 2ºT (Corinthians); Yuri Alberto, aos 48? do 2ºT (Corinthians).

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho), Newton, Ronald (Arthur Caíke) e Fellipe Mateus (Trauco); Yannick Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha).



Técnico: Cláudio Tencati

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Talles Magno), André Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (José Martínez) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay (Romero).



Técnico: Ramón Díaz