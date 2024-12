Com título do Botafogo, veja a lista de campeões da Libertadores

O Botafogo conquistou neste sábado o seu primeiro título na Copa Libertadores de América ao bater o Atlético-MG, na final disputada em Buenos Aires. O time carioca superou uma expulsão logo no começo do jogo e venceu por 3 a 1.

O título confirmou a hegemonia do futebol brasileiro na América do Sul nos últimos anos. É o sexto título seguido do Brasil no torneio.

Confira todos os campeões do torneio continental, iniciado em 1960:

Ano / Campeão / Vice-campeão

1960 / Peñarol (Uruguai) / Olimpia (Paraguai)

1961 / Peñarol (Uruguai) / Palmeiras (Brasil)

1962 / Santos (Brasil) / Peñarol (Uruguai)

1963 / Santos (Brasil) / Boca Juniors (Argentina)

1964 / Independiente (Argentina) / Nacional (Uruguai)

1965 / Independiente (Argentina) / Peñarol (Uruguai)

1966 / Peñarol (Uruguai) / River Plate (Argentina)

1967 / Racing Club (Argentina) / Nacional (Uruguai)

1968 / Estudiantes (Argentina) / Palmeiras (Brasil)

1969 / Estudiantes (Argentina) / Nacional (Uruguai)

1970 / Estudiantes (Argentina) / Peñarol (Uruguai)

1971 / Nacional (Uruguai) / Estudiantes (Argentina)

1972 / Independiente (Argentina) / Universitario (Peru)

1973 / Independiente (Argentina) / Colo Colo (Chile)

1974 / Independiente (Argentina) / São Paulo (Brasil)

1975 / Independiente (Argentina) / Unión Española (Chile)

1976 / Cruzeiro (Brasil) / River Plate (Argentina)

1977 / Boca Juniors (Argentina) / Cruzeiro (Brasil)

1978 / Boca Juniors (Argentina) / Deportivo Cali (Colômbia)

1979 / Olimpia (Paraguai) / Boca Juniors (Argentina)

1980 / Nacional (Uruguai) / Internacional (Brasil)

1981 / Flamengo (Brasil) / Cobreloa (Chile)

1982 / Peñarol (Uruguai) / Cobreloa (Chile)

1983 / Grêmio (Brasil) / Peñarol (Uruguai)

1984 / Independiente (Argentina) / Grêmio (Brasil)

1985 / Argentinos Juniors (Argentina) / América (Colômbia)

1986 / River Plate (Argentina) / América (Colômbia)

1987 / Peñarol (Uruguai) / América (Colômbia)

1988 / Nacional (Uruguai) / Newell's Old Boys (Argentina)

1989 / Atlético Nacional / (Colômbia) Olimpia (Paraguai)

1990 / Olimpia (Paraguai) / Barcelona (Equador)

1991 / Colo Colo (Chile) / Olimpia (Paraguai)

1992 / São Paulo (Brasil) / Newell's Old Boys (Argentina)

1993 / São Paulo (Brasil) / Universidad Católica (Chile)

1994 / Vélez Sarsfield (Argentina) / São Paulo (Brasil)

1995 / Grêmio (Brasil) / Atlético Nacional (Colômbia)

1996 / River Plate (Argentina) / América (Colômbia)

1997 / Cruzeiro (Brasil) / Sporting Cristal (Peru)

1998 / Vasco da Gama (Brasil) / Barcelona (Equador)

1999 / Palmeiras (Brasil) / Deportivo Cali (Colômbia)

2000 / Boca Juniors (Argentina) / Palmeiras (Brasil)

2001 / Boca Juniors (Argentina) / Cruz Azul (México)

2002 / Olimpia (Paraguai) / São Caetano (Brasil)

2003 / Boca Juniors (Argentina) / Santos (Brasil)

2004 / Once Caldas (Colômbia) / Boca Juniors (Argentina)

2005 / São Paulo (Brasil) / Athletico Paranaense (Brasil)

2006 / Internacional (Brasil) / São Paulo (Brasil)

2007 / Boca Juniors (Argentina) / Grêmio (Brasil)

2008 / LDU (Equador) / Fluminense (Brasil)

2009 / Estudiantes (Argentina) / Cruzeiro (Brasil)

2010 / Internacional (Brasil) / Guadalajara (México)

2011 / Santos (Brasil) / Peñarol (Uruguai)

2012 / Corinthians (Brasil) / Boca Juniors (Argentina)

2013 / Atlético-MG (Brasil) / Olimpia (Paraguai)

2014 / San Lorenzo (Argentina) / Nacional (Paraguai)

2015 / River Plate (Argentina) / Tigres (México)

2016 / Atlético Nacional (Colômbia) / Independiente del Valle (Equador)

2017 / Grêmio (Brasil) / Lanús (Argentina)

2018 / River Plate (Argentina) / Boca Juniors (Argentina)

2019 / Flamengo (Brasil) / River Plate (Argentina)

2020 / Palmeiras (Brasil) / Santos (Brasil)

2021 / Palmeiras (Brasil) / Flamengo (Brasil)

2022 / Flamengo (Brasil) / Athletico-PR (Brasil)

2023 / Fluminense (Brasil) / Boca Juniors (Argentina)

2024 / Botafogo (Brasil) / Atlético-MG (Argentina).