Com gol brasileiro, Arsenal atropela West Ham e dorme na vice-liderança da Premier League

A 13ª rodada da Premier League ganhou sequência. Na tarde deste sábado, o Arsenal goleou o West Ham, por 5 a 2, no Estádio Olímpico de Londres. Gabriel Magalhães, Trossard, Odegaard (pênalti), Havertz e Saka (pênalti) anotaram para os Gunners, enquanto Wan-Bissaka e Emerson Palmieri diminuíram para os donos da casa.

Com o resultado, o Arsenal alcançou a segunda vitória seguida no Inglês e chegou aos 25 pontos. A equipe de Arteta dorme na vice-liderança da tabela e torce por tropeços dos rivais para manter a posição. Do outro lado, o West Ham ficou na 14ª posição, com os mesmos 15 pontos do início da rodada.

As duas equipes, agora, voltam a campo já pela 14ª rodada da Premier League. O West Ham encara o Leicester City nesta terça-feira, às 17h15 (de Brasília), no King Power Stadium. Já o Arsenal recebe o Manchester United nesta quarta-feira, no mesmo horário, no Emirates Stadium.

O jogo

O Arsenal começou melhor a partida e abriu o placar aos nove minutos de jogo. Saka cobrou escanteio na primeira trave e Gabriel Magalhães subiu mais alto que a zaga rival e cabeceou, sem chances para o goleiro Fabianski.

Com 16 minutos no relógio, o West Ham deixou tudo igual no marcador, mas teve o gol anulado por impedimento. Bowen enfiou bola em velocidade para Summerville. O atacante saiu cara a cara com o goleiro Raya e tocou por cavadinha, mas estava à frente do último marcador no início do lance.

Mas quem chegou ao segundo gol foi o Arsenal. Aos 26 minutos, Odegaard enfiou linda bola para Saka, que invadiu a grande área e cruzou rasteiro para o meio da pequena área. Trossard só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Com 31 minutos no relógio, o Arsenal teve um pênalti marcado a seu favor. Saka foi derrubado por Paquetá dentro da área e Anthony Taylor apontou a marca da cal. Odegaard foi para a cobrança e não desperdiçou, fazendo 3 a 0 para os Gunners.

Quatro minutos depois, o Arsenal transformou a vitória parcial em goleada. Trossard fez lançamento para Havertz. O zagueiro Kilman não conseguiu cortar e o alemão ficou sozinho com Fabianski. Na saída do goleiro, Havertz bateu colocado e marcou mais um para o time visitante.

Mas o West Ham não desistiu e descontou ainda no primeiro tempo. Soler fez linda enfiada para Wan-Bissaka, que se infiltrou na grande área nas costas da zaga e finalizou rasteiro. Logo na sequência, dois minutos depois, Emerson Palmieri acertou uma linda cobrança de falta e diminuiu a vantagem dos Gunners de quatro para dois gols.

Já nos minutos finais da primeira etapa, o Arsenal teve mais um pênalti marcado após Fabianski acertar Gabriel Magalhães dentro da área. Saka foi para a batida e bateu no canto direito. O polonês ainda tocou na bola, mas não conseguiu pegar o pênalti.

Depois de uma etapa inicial frenética, as duas equipes baixaram o ritmo no segundo tempo e criaram um número menor de oportunidades. O Arsenal controlou a boa vantagem construída e levou os três pontos do Estádio Olímpico de Londres.

Confira os demais resultados da Premier League deste sábado:

Crystal Palace 1 x 1 Newcastle

Nottingham Forest 1 x 0 Ipswich Town

Brentford 4 x 1 Leicester City