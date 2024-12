Campinas vira e tira a invencibilidade do Cruzeiro na Superliga de vôlei

Dois dos favoritos ao título da Superliga masculina de vôlei se encontraram neste sábado: o Vôlei Renata Campinas mostrou um incrível poder de reação para superar o Sada Cruzeiro por 3 sets a 2. O time paulista ganhou com parciais de 21-25, 18-25, 25-22, 25-15 e 16-14.

No duelo disputado na cidade de Contagem (MG), o argentino Bruno Lima foi o maior pontuador em quadra. O oposto do Campinas marcou 21 pontos.

O resultado acabou com a campanha perfeita do Cruzeiro na Superliga. Agora, o time de Belo Horizonte soma 7 vitórias e 1 derrota, mas permanece na liderança da classificação. O Campinas venceu o 5º jogo em 7 partidas.

Mais resultados

Pela Superliga feminina, o Unilife Maringá levou a melhor neste sábado diante do Abel Moda Brusque por 3 sets a 0, parciais de 25-15, 25-15 e 25-19. O time paranaense venceu a 2ª partida na competição, enquanto as catarinenses estão em último lugar, com 8 derrotas em 8 jogos.