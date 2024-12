Campeão, Max Verstappen conquista pole position no GP do Catar

Já campeão, o holandês Max Verstappen conquistou a pole position do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste sábado. O piloto da Red Bull superou George Russel (Mercedes) na última volta e garantiu a primeira posição no grid de largada.

Depois de decepcionar na corrida sprint, terminando apenas na 8ª colocação, Max Verstappen foi o mais rápido no Q2 e Q3 e conquistou sua 41ª pole position na carreira e nona na temporada, a primeira desde o Grande Prêmio da Áustria, em junho.

George Russel (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) largam na 2ª e 3ª posição, respectivamente. Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari) completam as cinco primeiras colocações no grid de largada.

O Grande Prêmio do Catar acontece neste domingo, às 13 horas (de Brasília), no Circuito Internacional de Lusail, em Doha.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN QATAR! Unbelievably, his first pole since the Austrian Grand Prix in June!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iY5iTnPPd8 ? Formula 1 (@F1) November 30, 2024

No Q1, Alexander Albon (Williams), Liam Dawson (RB), Nico Hulkenberg (Haas), Franco Colapinto (Williams) e Esteban Ocon (Alpine) tiveram os piores tempos e acabaram eliminados. Por outro lado, George Russel (Mercedes) fez a melhor volta, com 1m21s241.

Na segunda bateria, o campeão Max Verstappen (Red Bull) teve a volta mais rápida, com o tempo de 1m21s579. Os eliminados foram Pierre Gasly (Alpine), Valterri Bottas (Sauber), Zhou Guanyu (Sauber) e Yuki Tsunoda (RB) e Lance Stroll (Aston Martin).

O Q3 terminou com Verstappen conquistando sua nona pole position na temporada. O holandês completou a sua última volta em 1m20s520 e superou George Russel, que cravou 1m20s575. A 3ª posição ficou com Lando Norris (McLaren), com 1min20s772.

Veja como ficou o grid para o GP do Catar de Fórmula 1:

Max Verstappen (Red Bull): 1m20s520

George Russell (Mercedes): +0s055

Lando Norris (McLaren): +0s252

Oscar Piastri (McLaren): 0s309

Carlos Sainz (Ferrari): +0s098

Charles Leclerc (Ferrari):

Lewis Hamilton (Mercedes): +0s491

Carlos Sainz (Ferrari): +0s521

Fernando Alonso (Aston Martin) + 0s731

Sergio Pérez (Red Bull) +0s905

Kevin Magnussen (Haas) +0s980.

Pierre Gasly (Alpine) - Q2

Guanyu Zhou (Sauber) - Q2

Valtteri Bottas (Sauber) - Q2

Yuki Tsunoda (RB) - Q2

Lance Stroll (Aston Martin) - Q2

Alexander Albon (Williams) - Q1

Liam Lawson (RB) - Q1

Nico Hulkenberg (Haas) - Q1

Franco Colapinto (Williams) - Q1

Esteban Ocon (Alpine) - Q1