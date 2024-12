Bragantino x Cruzeiro: prováveis escalações e onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

Um confronto entre times pressionados. Assim é o duelo entre Bragantino e Cruzeiro, que se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Goleado pelo Internacional por 4 a 1 no fim de semana passado, no Rio Grande do Sul, o Bragantino não ganha há 11 partidas e, com 37 pontos, tenta sair da zona de rebaixamento. A Raposa, com 48 pontos, quer uma vaga na próxima Copa Libertadores. Mas a perda do título da Copa Sul-Americana para o Racing e o empate por 1 a 1 com o Grêmio no meio de semana tiraram a paciência dos torcedores, que cobraram os atletas e principalmente o técnico Fernando Diniz.

Tarde de treino na Toca da Raposa 2! ??? pic.twitter.com/tgOzTU27wa ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) November 28, 2024

O treinador da Raposa procurou se defender e vê seu trabalho perto de bons resultados.

"Estamos trabalhando para o Cruzeiro sempre jogar bem e tem acontecido. Mas precisamos ganhar e estamos muito perto disso. Infelizmente não é matemática. Mas estamos perto de voltar a vencer" disse Fernando Diniz.

Pelo lado dos anfitriões, Fernando Seabra, treinador do Bragantino, espera que sua equipe seja eficiente taticamente. O treinador reconhece que alguns erros em duelos passados comprometeram o sistema defensivo.

Domingo temos mais uma final pela frente. Contamos com seu apoio! ? ?? O check-in segue aberto para o sócio-torcedor e a venda online tambem segue disponível. ?Os pontos de venda abrem hoje, a partir das 14h na Casa Red Bull Bragantino e amanhã nos demais locais... pic.twitter.com/Vt4LMe6pdF ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 29, 2024

"Vamos precisar pressionar, mas sem ficarmos vulneráveis, como aconteceu em algumas partidas anteriores em que precisamos buscar o jogo. Para nós é uma grande decisão" afirmou o treinador do Bragantino.

Sem ter perdido jogadores em relação ao confronto anterior, Seabra deve manter a escalação.

Já a escalação do Cruzeiro ainda é um grande mistério, pois Fernando Diniz pode mudar uma ou outra peça em busca de uma vitória. Mas a base deverá ser a mesma do empate diante do Grêmio no meio de semana.

FICHA TÉCNICA



BRAGANTINO X CRUZEIRO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 1 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Klein (RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Gabriel Veron e Lautaro Díaz



Técnico: Fernando Diniz