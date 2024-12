Botafogo: Júnior Santos marca na final e é artilheiro da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O artilheiro da Libertadores 2024 é do Botafogo. Com 10 gols na competição, Júnior Santos foi o goleador da edição de 2024 da competição continental. De quebra, virou o maior artilheiro do Alvinegro na história do torneio.

O que aconteceu

Junior marcou o último gol do Botafogo na vitória sobre o Atlético-MG. Ele fechou o placar por 3 a 1 no Monumental, em Buenos Aires. É a primeira vez que um jogador do alvinegro termina como goleador máximo no torneio.

Curiosamente, o atacante construiu um alicerce para que quem viesse depois pudesse completar a estrutura rumo ao sonho da Libertadores. Ele teve um desempenho espetacular na fase preliminar.

O "Jacaré", como também é conhecido, fez oito gols nos quatro primeiros jogos. Ele marcou um no empate em 1 a 1 na estreia, com o Aurora, e quatro vezes na goleada por 6 a 0 no jogo de volta. Fez mais dois no triunfo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, e um no empate em 1 a 1 no segundo encontro com o Massa Bruta, que garantiu o Glorioso na fase de grupos.

Na fase de grupos, o ritmo caiu. Ainda como titular do time, fez dois gols, um na fundamental vitória sobre a LDU e outro agora na decisão. Ao todo, colocou a bola na rede 10 vezes, além de dar uma assistência.

Ser o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores para mim é um sonho. Batalhei muito, sonhei muito com um momento como esse e fico muito feliz. Vou seguir trabalhando para aumentar muito mais essas metas Júnior Santos, à ESPN, em março

Em julho, Júnior Santos teve uma grave lesão. Com a tíbia da perna esquerda fraturada, passou por cirurgia. A volta aos gramados foi no fim de setembro. A presença mais consistente nas partidas, saindo do banco, só em novembro.

O atacante atuou em 11 jogos na Libertadores. Ele esteve em campo por 877 minutos.

Paulinho, do Atlético-MG, foi o vice-artilheiro da Libertadores. O jogador do Atlético-MG balançou a rede sete vezes.

Alexander Barboza também foi premiado. Ele ganhou o troféu de jogador mais seguro.