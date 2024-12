Expulsão e pênaltis: ex-árbitros analisam polêmicas de Atlético x Botafogo

Ex-árbitros ouvidos pelo UOL opinaram sobre os lances polêmicos da final da Libertadores de 2024, que terminou com título do Botafogo sobre o Atlético-MG neste sábado (30).

Expulsão-relâmpago

Gregore foi expulso ainda no primeiro minuto de bola rolando no Monumental de Nuñez. O volante do Botafogo ergueu a perna e acertou a cabeça de Fausto Vera, que sofreu um corte. O árbitro Facundo Tello expulsou o jogador diretamente. Os ex-árbitros concordaram com a decisão.

A expulsão foi correta. Gregore foi violento e usou uma força desproporcional na disputa da jogada. O árbitro Facundo Tello nem vacilou para mostrar o cartão vermelho. Renato Marsiglia

Gregore foi bem expulso, ele assumiu o risco de disputar a bola daquela maneira e acabou acertando com as travas da chuteira e com força o rosto do Fausto Vera, isso é considerado jogo brusco grave. Lance para cartão vermelho. Nadine Basttos

A expulsão do Gregore, por mais que o jogador abaixe a cabeça, ele está de frente para o lance. Ele não precisa levantar o pé naquela altura e pegar na cabeça. Eu expulsaria. Apesar da determinação que está tendo hoje em relação à agressão, violência, o jogador não está vindo de trás. Ele está olhando para ele com a cabeça abaixada ou não, mas eu expulsaria. Alfredo Loebeling

Concordo com a decisão do árbitro na expulsão. Jogada violenta. Jogador do Botafogo atinge a cabeça do jogador do Atlético. Emídio Marques

Com respeito à expulsão, para mim foi justa. O atleta do Botafogo foi imprudente no lance da expulsão, muito justa. Ulisses Tavares

O lance que ocasionou a expulsão de Gregore, do Botafogo.



Vermelho direto aos 40 segundos de jogo.#BOTXCAM #Libertadores #Gloriaeterna pic.twitter.com/w5HihD2hZA -- Cobertura Carioca (@CoberturaRJ) November 30, 2024

Pênalti para o Botafogo

Ainda no primeiro tempo, Luiz Henrique se antecipou a Everson e foi tocado pelo goleiro. O pênalti não foi marcado em campo, mas Facundo Tello foi chamado pelo VAR, revisou o lance e anotou a penalidade. Alex Telles converteu. Os ex-árbitros não foram unânimes.

O pênalti (com ajuda do VAR) foi bem marcado. Luiz Henrique se antecipa ao goleiro atleticano, desvia a bola e é derrubado por Everson. Renato Marsiglia

O pênalti foi bem marcado. Luiz Henrique chega antes toca na bola e é derrubado dentro da grande área. VAR corretamente recomendou a revisão do lance para a marcação da penalidade. Nadine Basttos

O pênalti do Luiz Henrique é choque de jogo. Eu não marcaria esse pênalti. Até porque o Everson já está caindo. Acho que é um choque de jogo. Acho mais o Luiz Henrique provocar o choque que outra coisa. Alfredo Loebeling

O goleiro do Atlético, na disputa da bola, é imprudente e comete falta no atacante do Botafogo. Dentro da área é pênalti. Emídio Marques

O pênalti foi claro, deveria ser assinalado sem a ajuda do VAR. O goleiro do Atlético atinge somente as pernas do atleta do Botafogo. Pênalti claro, muito bem marcado com ajuda do VAR. Ulisses Tavares

Pênalti para o Atlético-MG?

No segundo tempo, Deyverson teve sobra de bola na área do Botafogo e tentou finalizar. Ele caiu após contato de Marlon Freitas, que também tentou chutar a bola. O lance não foi interpretado como faltoso pelo árbitro e pelo VAR. Os ex-árbitros se dividiram.

É um lance inconcluso até mesmo com as imagens de TV. Não há certeza se o defensor do Botafogo tocou antes na bola. Se nem o VAR conseguiu decifrar, vale a decisão de campo. Renato Marsiglia

Foi pênalti. Pela imagem disponibilizada na transmissão quem toca na bola foi o Deyverson e o Marlon Freitas foi imprudente e acabou chutando o pé esquerdo do Deyverson. VAR deveria ter recomendado a revisão do lance para marcar a penalidade. Nadine Basttos

Eu marcaria o pênalti no Deyverson. Sem querer, também é pênalti. Por mais que ele não esteja vendo o Deyverson, ele chuta. O pênalti é muito claro. Alfredo Loebeling

Lance normal de disputa de bola. Não houve falta. Nada a marcar. Emídio Marques