Bayern arranca empate do Borussia Dortmund, mas perde sequência de vitórias no Alemão

Neste sábado, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, empatou por 1 a 1 e teve sua sequência de vitórias encerrada. Musiala foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto Jamie Bynoe-Gittens marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Bayern de Munique alcançou 30 pontos, ainda na liderança da competição, mas perdeu sua sequência de vitórias, que chegava a cinco (Ausburg, St.Pauli, Union Berlin, Bochum e Stuttgart). Por outro lado, o Borussia Dortmund chegou aos 20 somados, na quinta posição da tabela.

O Bayern de Munique volta aos gramados no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), quando recebe o Heidenheim, na Allianz Arena. No mesmo dia, mas às 14h30, o Borussia Dortmund visita o Monchengladbach, no Borussia-Park. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Borussia Dortmund aos 27 minutos do primeiro tempo. Após jogada de contra-ataque pela esquerda, Jamie Bynoe-Gittens acertou grande drible de corpo no marcador, carregou até a pequena área e finalizou cruzado, forte, sem chances para Manuel Neuer.

Aos 40 minutos da etapa complementar, o Bayern de Munique chegou ao empate. Em cobrança de falta na entrada da área, Olise recebeu passe rasteiro pela direita e cruzou. Musiala se livrou do marcador na área e apareceu sozinho para desviar de cabeça e deixar tudo igual.

Confira outros resultados deste sábado no Campeonato Alemão

Augsburg 1 x 0 Bochum



Freiburg 3 x 1 Borussia Monchengladbach



RB Leipzig 1 x 5 Wolfsburg



Union Berlin 1 x 2 Bayer Leverkusen



Werder Bremen 2 x 2 Stuttgart