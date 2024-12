Basso e Schmidt destacam torcida para Neymar voltar o Santos: "Bom para todos"

Além da torcida, os jogadores do Santos também sonham com o retorno de Neymar. O zagueiro João Basso e o volante João Schmidt não esconderam a torcida para que o atacante, que atualmente está no Al-Hilal, assine com o clube da Baixada em 2025.

"A gente não só imagina, como sonha também. É um cara que todo mundo quer no time, que resolve o problema de todo mundo. Imagino e seria um sonho", disse Schmidt à Espn.

"Não só espero, como estou torcendo para que aconteça. Estou torcendo muito, com pensamento positivo. Sempre difícil imaginar se vai ou não, mas minha torcida é para que aconteça pois é bom para todo mundo, especialmente para o Santos", completou Basso.

Neymar tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o atacante não tem agradado e sofre com lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa. Assim, ele deve ficar afastado por mais um mês.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.