Barcelona x Las Palmas: onde assistir e horário do jogo do Espanhol

O Barcelona recebe o Las Palmas no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 10h (de Brasília) deste sábado (30), em jogo pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

O confronto será transmitido pela ESPN e pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Barça é líder do torneio, com 34 pontos conquistados em 14 jogos. A equipe tem um confronto disputado a mais que o vice-líder Real Madrid e quatro pontos a mais que o rival. Se vencer o Las Palmas, pode abrir sete pontos da equipe de Madri. O elenco pode contar com o retorno da jovem estrela Lamine Yamal, que não atuou em Barcelona x Brest, pela Champions.

Já o Las Palmas precisa iniciar o quanto antes sua recuperação: a equipe está na 17ª posição do Campeonato Espanhol, com 12 pontos em 14 jogos. O elenco aparece uma colocação fora da zona de rebaixamento, com oito derrotas e duas partidas a mais disputadas que o Valencia, 18º colocado.

Barcelona x Las Palmas -- 15ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 30 de novembro de 2024, às 10h

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, Espanha

Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)