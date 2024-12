Austrália x Brasil: onde assistir ao amistoso de futebol feminino

Neste domingo, a Seleção Brasileira feminina de futebol volta a enfrentar a Austrália em amistoso internacional. O duelo será transmitido pelo canal Sportv

O jogo será disputado no CBUS Stadium, em Gold Coast, na Austrália, a partir das 5h45 (de Brasília). No primeiro amistoso entre as equipes, as brasileiras venceram por 3 a 1.

Austrália x Brasil: resumo da partida

Qual a competição: amistoso internacional

Local do confronto: CBUS Stadium - Gold Coast (AUS)

Horário: 5h45 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv