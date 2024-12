Atlético de Madrid atropela Real Valladolid e diminui distância para o líder Barcelona no Espanhol

Neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid duelou diante do Real Valladolid no Estádio José Zorrilla e venceu por 5 a 0. Os gols foram marcados por Clément Lenglet, Julián Alvarez, Rodrigo de Paul, Griezmann e Sorloth.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Simeone chegou aos 32 pontos e diminuiu para dois a diferença em relação ao líder Barcelona, que perdeu nesta rodada. Além disso, o Atlético de Madrid ultrapassou o Real Madrid e assumiu a vice-liderança da competição, mas o rival joga amanhã e pode retomar a posição. Do outro lado, o Real Valladolid seguiu na lanterna, com apenas nove somados. Até aqui foram duas vitórias, três empates e dez derrotas.

O Atlético de Madrid retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Cacereno, pela segunda rodada da Copa do Rei. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Príncipe Felipe. Do outro lado, o Real Valladolid encara o Real Ávila, também pela segunda rodada da Copa do Rei. Desta vez, o jogo acontece na próxima terça-feira, às 15h.

Os gols

O primeiro saiu aos 26 minutos da etapa inicial, com Clément Lenglet. O atleta recebeu de Llorente e finalizou rasteiro.

Já aos 35, Julián Alvarez aproveitou o rebote e apenas empurrou para as redes.

De Paul fez o terceiro do Atlético de Madrid aos 37, após receber o passe de Galan na entrada da área e bater firme para o gol.

Griezmann, aos sete do segundo tempo, fez linda tabela, invadiu a área e finalizou com categoria no canto esquerdo da meta.

Por fim, aos 47, Sorloth bateu firme e fechou a goleada.