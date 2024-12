Artur Jorge se declara ao elenco do Botafogo após título: 'Vitória épica'

O Botafogo se consagrou campeão da Libertadores, neste sábado, ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O técnico Artur Jorge rasgou elogios ao elenco e exaltou o triunfo, especialmente pelo fato do clube carioca ter jogado com um a menos desde o primeiro minuto de jogo.

"Foi uma vitória épica. Provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. Sabíamos da responsabilidade que tínhamos. Acreditamos sempre, mesmo com um a menos. Só tenho que me render a todos atletas, a qualidade humana e futebolista de cada um deles. Foram autênticos animais de competição. Estou muito feliz por ter conseguido levar um troféu dessa dimensão para o Botafogo. Somos merecedores. É pelos torcedores também. São uma fonte de energia", disse.

"Era o jogo mais importante da minha carreira e foi a vitória mais saborosa da minha carreira", completou.

Com cerca de 30 segundos de partida, Gregore solou a cabeça de Fausto Vera e foi expulso direto. Mesmo em desvantagem numérica, o Glorioso conseguiu construir o placar de 3 a 1.

"Não recordo de nada parecido, de uma equipe que chegue numa final como essa e jogue mais de 90 minutos com menos de um jogador, com uma atitude competitiva. Obviamente que é difícil perder um jogador naquele momento que perdemos", analisou Artur Jorge.

"Ficamos preocupados, claro, mas essa equipe nunca me falha. Hoje, eles conseguiram construir um 3 a 1. Não foi 1 a 0 com bola para frente. Foram brilhantes. São jogadores extraordinários. São coroados campeões justamente. Eu gosto muito deles", ampliou.

O português ainda aproveitou para dedicar o troféu para todos aqueles que amam o Botafogo.

"É justo podermos entregar esse título a todos aqueles que amam o Botafogo. Este é um ano que nos faz ver qual é a história do filho bonito, onde todos querem ser o pai. Este feito tem que ser compartilhado com muita gente que tem dado muito pelo Botafogo. É nesse sentido que eu quero compartilhar esse título com todos que amam o Botafogo. É uma questão de paixão. Essa paixão nos faz vencer o jogo", finalizou.

O Botafogo, agora, foca no Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o clube encara o Internacional na próxima quarta-feira, fora de casa, pela 37ª rodada. A bola rola no gramado do Beira-Rio a partir das 21h30 (de Brasília).