Apesar de título, Santos encerrou Série B com quatro times entalados na garganta

O Santos foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, mas encerrou o torneio com alguns times entalados na garganta. Foram quatro clubes que o Peixe não conseguiu vencer.

A equipe do técnico Fábio Carille teve duas oportunidades para superar Amazonas, Novorizontino, CRB e Sport, mas não conseguiu. Nos quatro casos, o Alvinegro Praiano obteve um empate e uma derrota.

Diante do Amazonas, revés de 1 a 0 na Arena da Amazônia e placar zerado na Vila Viva Sorte. Contra o Novorizontino, derrota de 3 a 1 no Jorge Ismael de Biasi e igualdade de 1 a 1 na Baixada Santista.

O Tigre, aliás, foi uma verdadeira pedra no sapato dos santistas em 2024. No Campeonato Paulista, o time do litoral também não conseguiu vencer: derrota de 2 a 1 em pleno Urbano Caldeira.

Já nos embates com o CRB, os paulistas ficaram no 1 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e amargaram uma derrota de 2 a 0 na Vila. O resultado estragou a festa do título. O Sport, por sua vez, arrancou um empate de 1 a 1 em São Paulo e venceu por 2 a 0 em Recife.

O Santos foi o pior campeão da era dos pontos corridos da Série B, instaurada em 2006. Foram 68 pontos em 38 partidas, gerando um aproveitamento de 59,6%. Foram 20 vitórias, oito empates e 10 derrotas, além de 57 gols e 32 sofridos.

Veja os times que o Santos não ganhou na Série B

Amazonas



0 x 1 na Arena da Amazônia



0 x 0 na Vila Belmiro

Novorizontino



1 x 3 no Jorge Ismael de Biasi



1 x 1 na Vila Belmiro

CRB



1 x 1 no Rei Pelé



0 x 2 na Vila Belmiro

Sport



1 x 1 na Vila Belmiro



0 x 2 na Ilha do Retiro