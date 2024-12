Aline Gomes comemora estreia como titular pela Seleção Brasileira

A atacante Aline Gomes, de 19 anos, vive um momento especial em sua trajetória na Seleção Brasileira feminina. Após estrear como titular da equipe principal no amistoso contra a Austrália, a jogadora falou sobre como foi essa experiência. Nascida em Tabatinga (SP), Aline é uma das promessas do futebol brasileiro e já acumula passagens pelas seleções de base, onde conquistou títulos sul-americanos e disputou mundiais sub-17 e sub-20.

Aline revelou como foi lidar com a ansiedade antes da estreia e destacou o apoio das companheiras em campo.

"Eu estava falando com a Portilho antes, no comecinho, quando a gente já estava no campo para entrar e eu estava sentindo um pouco estranha. Falei 'nossa, acho que eu estou um pouquinho nervosa ainda'. Aí ela falou para mim, 'não, vai leve, joga seu futebol, se você errar, a gente vai estar ali correndo para você, todo mundo junto'. E isso me confortou muito. Então pensei 'eu acho que é isso, então, vou jogar futebol'. E foi exatamente isso, deu tudo certo ali, consegui ir bem na partida. Todo mundo falou comigo depois que eu fui bem, fiquei muito feliz com isso" disse em entrevista à CBF TV.

A conexão com Dudinha, com quem joga desde o sub-17, também foi um dos temas comentados por Aline.

"A gente tá desde o ciclo de 2021, a minha primeira convocação, com a sub-17. Então ali a gente pegou uma amizade muito boa. A gente esteve no Sul-americano, teve um Mundial, e a gente sempre conectava. Sempre estando juntas. Quando a gente fazia gol, comemorávamos juntas. Então, isso eu acho que é muito legal, e tá aqui na seleção de futebol, que eu acredito que é onde todas as atletas querem chegar. É uma sensação inexplicável a gente treinando juntas. Não tivemos a oportunidade de jogar, mas acho que isso não vai faltar. O Arthur coloca todo mundo para jogar, dá rodagem, então espero ainda ter uma oportunidade de estar com ela para a gente lembrar dos tempos da sub-17."

A torcida brasileira joga junto! Aquele carinho especial... Todo o nosso agradecimento pelo apoio em Brisbane! Nos vemos no domingo em Gold Coast! ? ?? x ??

?? 01/12 - 05h45 (horário de Brasília)

?? CBUS Stadium - Gold Coast (AUS)

? @sportv pic.twitter.com/1VgtdrDbcE ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 29, 2024

A atacante ainda falou sobre a convivência com Adriana, uma de suas referências no futebol.

"Eu ainda falo que nunca é normal estar do lado dela, que eu sempre assistia na televisão. A minha referência máxima. A gente está ali junto, na mesa, todos os dias ali pertinho, conversando, eu fico, tipo, 'a amiga da Adriana'. Eu nunca imaginei isso na minha vida. E ela entrou no jogo também, a gente conseguiu fazer algumas conexões ali, teve até um lance muito bom, que ela pediu a bola. Eu fingi que ia receber a bola, eu deixei a bola passar, a gente correu junto ali, lado a lado. Para mim ainda não é muito normal, mas estou tentando fingir costume de estar ali perto dela, estar com ela vendo todos os dias", afirmou.

Sobre o trabalho com o técnico Arthur Elias, Aline destacou a confiança transmitida pelo treinador.

"Bom, é um cara inteligentíssimo. Acho que deu para perceber no jogo, até nas nossas reuniões que nós temos. No jogo, a gente fez um modelo que até surpreendeu todo mundo, né? Elas não conseguiram marcar e a gente conseguiu fazer dois gols muito rápido. E também quero destacar essa oportunidade que ele dá para todo mundo", explicou.

A convocação para os amistosos na Austrália trouxe à memória momentos marcantes para a jovem jogadora. Ela lembrou sua experiência em 2023, quando foi chamada como suplente para a Copa do Mundo.

"Aquela convocação foi como se eu tivesse mudado a minha vida, né? Foi uma convocação para a Copa do Mundo. O resultado, com certeza, não foi o que a gente esperava, mas eu pude fazer 18 anos aqui, foi a primeira vez que vi a Marta de perto, convivi com ela, com a Debinha também e com as meninas que eu assistia sempre na televisão. Então foi uma experiência muito boa, apesar de eu ter vindo como suplente, ter ficado menos dias do que as meninas. Mas vivi como se fosse a oportunidade da minha vida e foi para que mudasse tudo."

Por fim, Aline também compartilhou seus objetivos na Seleção Brasileira.

"Agora com o meu retorno, eu vim na primeira convocação do ano, agora estou vindo na última, então considerando essa volta, espero permanecer. A história mesmo que eu quero é ser campeã da Copa do Mundo, em 2027, no Brasil", concluiu.

A Seleção Brasileira encara a Austrália novamente no domingo, às 5h45 (de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast, fechando a última Data FIFA do ano.