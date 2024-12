Alex Telles destaca momento histórico do Botafogo após conquista da Libertadores

Alex Telles ajudou o Botafogo a fazer história. Neste sábado, o lateral-esquerdo fez o segundo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Argentina. O Fogão conquistou a Copa Libertadores e superou de vez um trauma.

"Na verdade, faltam palavras para falar neste momento. Desde que eu cheguei ao Botafogo, eu encontrei um grupo faminto. Depois do que aconteceu no ano passado (o colapso no Campeonato Brasileiro), que eu acompanhei de longe, ninguém tocou neste assunto até agora, porque era uma coisa que machucava o elenco, a torcida e a gente sabia a responsabilidade que a gente tinha no dia a dia, os torcedores, a emoção cada vez que a gente avançava de fase, no Brasileiro, na Libertadores", afirmou Barboza, à TV Globo.

"A gente carrega esse peso junto com a gente, a gente que está dentro de campo respondendo o nosso torcedor, clube. Faltam palavras. Fazer história. O clube merece. Os jogadores que aqui estavam, Gatito, Carli. A gente falou que ia ganhar por eles. Gregore, quando foi expulso, eu falei para ele: 'Nós vamos ganhar por você'. E o Marlon falou para nós desde o início. Sempre foi no sacrifício, esse grupo sempre foi colocado à prova. Está aí. Somos campeões da Libertadores. O Botafogo é campeão da Libertadores", complementou.

OUR TIME HAS COME! IT'S BOTAFOGO TIME! WE ARE THE OWNERS OF AMERICA! WE DESERVE IT!!!!!!??? #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/QeeISB3ayi ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2024

O experiente lateral-esquerdo de 31 anos chegou ao Botafogo em setembro. Alex Telles assumiu o posto de titular e marcou pela primeira vez pelo clube carioca em um momento especial. Ele cobrou o pênalti na final da Libertadores e fez 2 a 0 no primeiro tempo.

Ganhar a Libertadores por si só já é algo histórico. Entretanto, o contexto do título do Botafogo é ainda mais especial e diferente. Isso porque o clube carioca ganhou jogando com um atleta a menos praticamente por toda a final. Gregore foi expulso aos 30 segundos de partida.

O Botafogo soube se defender. Artur Jorge fez uma linha de cinco homens. Assim, conseguiu travar o Atlético-MG. No ataque, o Fogão foi cirúrgico. Luiz Henrique abriu o placar e depois sofreu um pênalti. Alex Telles marcou.

Na etapa final, no primeiro minuto, o Atlético-MG descontou. Contudo, o Fogão segurou a pressão do rival e ainda conseguiu ampliar o placar nos acréscimos, com Júnior Santos. Uma atuação histórica para garantir o título da Libertadores.