Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, fecha parceria de 10 anos com REAG Investimentos

A REAG Investimentos, grupo independente de empresas do setor financeiro, anunciou um acordo de patrocínio com Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras. O vínculo, que é válido por dez anos, concede à instituição a licença de uso e exploração da imagem privada do atleta.

A empresa terá direito a conteúdos voltados para marketing, redes sociais, plataformas digitais, relações públicas, produtos e serviços, entre outras mídias, e contempla asset management (gestão de ativos), wealth management (gestão de patrimônio) e previdência.

Aos 18 anos de idade, o atleta se torna o zagueiro mais jovem no futebol brasileiro a fechar patrocínio com uma empresa que não seja de material esportivo.

"É um grande passo para a minha carreira, sem dúvida. A REAG é uma marca de credibilidade no mercado e, por isso, fico muito feliz com a parceria. Sei da responsabilidade desse novo desafio e estou ansioso para iniciarmos o trabalho", celebra o zagueiro palmeirense, que também é embaixador da ONG "Cão Sem Dono".

A parceria entre a REAG Investimentos e Vitor Reis reflete um dos objetivos da empresa: apoiar talentos e promover o desenvolvimento esportivo no Brasil.

"Estamos entusiasmados em nos associar a um atleta tão talentoso e dedicado como Vitor Reis. Acreditamos que ele simboliza não apenas a excelência no futebol, mas também os valores de disciplina e perseverança que são pilares de nossos investimentos", afirma João Carlos Mansur, CEO da REAG Investimentos.

A parceria foi firmada por meio da Wolff Sports, agência que tem exclusividade na gestão de imagem e comercial do atleta.

"A maior gestora independente não vinculada a um banco do país estava em busca de um embaixador de marca. Os atributos do Vitor estão em sintonia com os da REAG: segurança, confiança, dedicação e ambição", aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

O acordo ainda prevê a participação de Vitor em eventos internos da REAG e ações beneficentes, gravação de conteúdos institucionais e produção de materiais para as mídias sociais, inclusive a do próprio atleta, com foco principalmente em Instagram e TikTok, visando explorar todo o potencial de engajamento que o jogador possui.

"Este acordo com a REAG Investimentos é um marco significativo para a carreira do Vitor e representa uma oportunidade única de expansão de imagem e de fortalecer a presença no mercado financeiro. Tenho certeza de que esta parceria de longo prazo é um reflexo do crescimento do Vitor, tanto dentro de campo quanto fora dele", ressalta Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa internacional que administra a carreira do zagueiro e de mais de 100 jogadores nas principais ligas do mundo.