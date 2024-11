Torcedor do Vasco, menino Gui concorre a prêmio no The Best da Fifa

O jovem vascaíno Guilherme Granda Moura, conhecido como "menino Gui", está concorrendo ao prêmio de melhor torcedor do ano no The Best, organizado pela Fifa. O "Fan Award" possui voto popular no site da entidade e está aberto até o dia 10 de dezembro.

O menino Gui possui uma epidermólise bolhosa, doença rara que provoca feridas na pele e traz uma série de questões colaterais, como por exemplo, no crescimento. O pequeno torcedor ficou conhecido em um vídeo onde reencontrava a mãe após acordar de um coma.

Depois, o menino Gui virou símbolo do Vasco e da torcida cruzmaltina, se aproximando do elenco do clube. O atacante Gabriel Pec, atualmente no Los Angeles Galaxy, foi o jogador que mais se aproximou do pequeno torcedor, que lhe deu o apelido de "Tio Pec".

"Nosso milagre agora alcançou o mundo inteiro numa das maiores premiações do esporte, e foi meu bondoso Deus quem o colocou lá para que todo olho visse a sua glória através da vida do Gui. Vamos mover o país e fazer a campanha mais linda já vista para conseguirmos eleger nosso Gui como melhor torcedor do mundo", publicou o pai do torcedor mirim vascaíno em publicação conjunta nas redes sociais.

O menino Gui concorre com o mexicano José Armando Guzmán Mendonza, torcedor do Cruz Azul que morreu aos 14 anos enquanto travava uma batalha contra a leucemia, além do escocês Craig Ferguson, que andou cerca de 1.609 quilômetros de Glasgow a Munique para o início da Eurocopa deste ano. No caminho, o torcedor arrecadou cerca de R$ 611 mil para uma instituição de saúde mental.