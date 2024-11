Torcedor do Botafogo chega de bicicleta em Buenos Aires após 19 dias

Do UOL, em Buenos Aires (Argentina)

O botafoguense José Marcelo cumpriu seu ousado objetivo e após 19 dias de viagem, enfim, chegou de bicicleta a Buenos Aires, capital argentina que receberá a final da Copa Libertadores neste sábado (30), entre Atlético-MG e Botafogo, às 17h, no estádio Monumental de Nuñez.

O que aconteceu

Marcelinho, como é chamado, completou o percurso na manhã desta quinta (28). Foram mais de 1,3 mil km de estrada, somando os trajetos de ônibus e mais a pedalada de Porto Alegre (RS) até Buenos Aires. Ele teve a companhia dos amigos Luiz Cláudio e Sérgio Moraes, que possuem experiência no ciclismo e não torcem para nenhum dos dois clubes finalistas.

Mesmo com uma viagem tão cansativa, o botafoguense garante que terá energia para a final deste sábado (30). Para ele, a chegada na capital argentina o renovou.

Muita coisa, isso é Botafogo! A energia até aumentou quando cheguei aqui. Está renovada! Estou firme e forte! Reneguei a passagem aérea para vir com os dois amigos e valeu muito a pena. Só tenho que agradecer a Deus.

José Marcelo, ao UOL

Dispensou avião para ir de bicicleta

Botafoguense José Marcelo partiu de bicicleta de Porto Alegre rumo a Buenos Aires Imagem: Arquivo pessoal

A epopeia de Marcelinho teve início quando ele dispensou uma passagem aérea. Seu amigo flamenguista havia comprado com antecedência, mas com a eliminação do Rubro-Negro nas quartas, o bilhete foi oferecido ao botafoguense, que rejeitou para encarar o desafio de bicicleta.

A saga começou no último dia 11, quando Marcelo pegou um ônibus e deixou São Pedro D'Aldeia, sua cidade natal na Região dos Lagos (RJ), em direção à capital carioca. De lá, pegou outro transporte coletivo até Porto Alegre (RS), num trajeto que durou dois dias. Em seguida, o cicloturismo se iniciou ainda na madrugada do dia 14.

Ao longo dos 19 dias, o trio dormiu em fazendas de sojas, arroz, camping e até posto de gasolina. Não houve, porém, qualquer risco ou contratempo além dos obstáculos físicos.

Assistiu à vitória sobre o Palmeiras no Uruguai

Marcelinho no hostel no Uruguai, onde conseguiu assistir a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 3 a 1 Imagem: Arquivo pessoal

Marcelinho conseguiu assistir à épica vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, por 3 a 1, na última terça-feira (26). Ele estava no Uruguai e viu o jogo em um hostel.