Textor tieta Luiz Henrique e John reza: Botafogo reconhece gramado da final

O Botafogo fez seu reconhecimento de gramado no estádio Monumental de Nuñez, palco da final da Libertadores contra o Atlético-MG, às 13h30 desta sexta-feira (29). O goleiro John teve seu momento de fé, debaixo das balizas, de forma solitária. Já o dono da SAF alvinegra, John Textor, levou sua família ao gramado.

O que aconteceu

O norte-americano também tirou uma selfie com o atacante Luiz Henrique, além de bater fotografias com seus parentes no centro do gramado.

Muitos jogadores utilizaram os celulares para registrar o momento. Alguns fizeram videochamadas com a família e amigos, caso do lateral Vitinho.

John teve alguns rituais além da reza. Ele passou o pé nas linhas da grande área, pênalti e pequena área. Foi até a baliza, encostou no travessão e deu soquinhos nas traves.

Volante Danilo Barboza também foi nas balizas. Ele se isolou e teve seu momento pessoal nos locais.

Alguns jogadores passaram as mãos no gramado. Luiz Henrique foi um deles.