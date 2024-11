Técnico do Botafogo vê final da Libertadores como "jogo mais importante" da carreira: "Daremos tudo"

A final da Copa Libertadores está cada vez mais próxima. Nesta sexta-feira, um dia antes da grande decisão do torneio continental, o técnico do Botafogo, Artur Jorge, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre as expectativas para o duelo contra o Atlético-MG.

O treinador português classificou a final da Libertadores como o jogo mais importante de sua carreira. O comandante destacou a responsabilidade que carrega por ser o líder da equipe, mas também ressaltou a importância de saber aproveitar o bom momento vivido com o Botafogo.

"Arrisco dizer que, pela dimensão da competição, que este será jogo mais importante da minha carreira. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Será o jogo mais importante da minha carreira, o que me traz também a responsabilidade, mas acima de tudo, a satisfação de podermos aproveitar o momento, e temos falado muito sobre isso internamente. Não quero dizer com isso que não sabemos da responsabilidade que temos, porque temos muita responsabilidade. Carregamos muita gente em cima de nós, temos os sonhos de muita gente atrás de nós. Mas temos essa capacidade de entender que essa responsabilidade não nos tira o gosto de viver esse momento. Tenho também essa obrigação para com o clube e para com os torcedores. Aquilo que tenho tido, o quão grato eu estou pela oportunidade que recebi de poder assumir e liderar esse projeto. O quão grato estou também por ter uma torcida que sempre esteve do meu lado e se manifestou de uma forma muito positiva comigo. Tenho também uma determinação e um desejo muito grande de fazer parte dessa história, que é uma história muito recente para mim, mas que é carregada de ambição e esperança, para que o Botafogo consiga atingir um grande título. É nesse sentido que temos essa vontade, e tudo daremos, tudo faremos, para poder, olhando para dentro, dar o nosso melhor e chegar onde queremos", afirmou o técnico.

Artur Jorge também foi questionado se pegou conselhos de outros treinadores portugueses, como Jorge Jesus e Abel Ferreira, que foram campeões da Libertadores com Flamengo e Palmeiras, respectivamente. Ele negou, mas afirmou que quer repetir o resultado final dos compatriotas.

"Não. Aquilo que eu posso pegar é reduzir-me ao resultado final. Quero muito repetir aquilo que eles já conseguiram fazer. Naturalmente, foram duas referências para mim e que eu acompanhei em Portugal do que fizeram nesta competição. Cabe-me a mim ter a responsabilidade também para poder liderar um clube, uma equipe, um grupo de homens carregados de ambição para lutar por essa vitória e por esse troféu como se não houvesse amanhã", explicou.

ESTAMOS PRONTOS PARA A BATALHA! ??? O Botafogo finalizou a preparação para a GRANDE FINAL da Conmebol Libertadores contra o Atlético Mineiro, neste sábado, às 17h, no Monumental de Nunes! VAMOS EM BUSCA DO NOSSO SONHO, FOGÃO! ??? #TempoDeBotafogo ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/bN2oRmgDjg ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 29, 2024

O comandante botafoguense também destacou as principais diferenças da final de amanhã para os demais jogos em que Botafogo e Atlético-MG duelaram no ano. Na visão do técnico, o grande diferencial é o contexto de ser uma decisão.

"A diferença é que nós estamos perante um jogo em que tudo será decidido amanhã. Todo o contexto, todo o envolvimento, faz a diferença. Com a experiência que temos no futebol, já tivemos oportunidade de disputar outras finais, mas não com a mesma dimensão da que poderemos ter amanhã. Sabemos que o contexto é totalmente diferente, ou seja, aquilo que é favoritismo se reduz a uma igualdade entre as duas equipes e faz com que o resultado final possa ser decidido nos detalhes. E o detalhe pode ser a ambição, a atitude competitiva que cada uma das equipes pode ter. O contexto será sempre muito diferente daquilo que nós tivemos em termos de campeonato, do jogo do Rio e do último que jogamos na casa do adversário. Os dois times têm uma meta muito clara. Fizeram um percurso de grande exigência para chegar aqui. Aquilo que fica na história é o nome dos vencedores, e nós queremos que amanhã o nome falado seja Botafogo", apontou.

Por fim, Artur Jorge também fez um pedido para o torcedor: que acreditem no título da Libertadores. O português deixou claro que confia no elenco e solicitou que a torcida faça o mesmo, porque garra e esforço não faltarão.

"Eu sei que neste ponto é difícil nós encontramos um equilíbrio para poder conter aquilo que são as expectativas da nossa torcida, e aquilo que é também o equilíbrio para podermos encarar o jogo com o grau de dificuldade que ele tem. A verdade é que, se eu falar diretamente para o meu torcedor, eu digo: confiem e acreditem. Mas sabemos que temos pela frente um adversário dificílimo, ou que vamos ter uma tarefa árdua para conseguir vencer esse rival. Mas acredito nos meus jogadores. Nós iremos seguramente lutar por esse troféu até o último segundo, até a última gota de suor. É um objetivo que temos traçado desde algum tempo. Como essa equipe nunca falhou comigo e com nenhum botafoguense, sei que amanhã não falhará, independentemente do que possa acontecer. Essa equipe lutará com todas as forças, com toda sua competência, para conseguir vencer o rival e conquistar essa troféu tão ambicionado", finalizou.

Botafogo e Atlético-MG fazem a grande final da Libertadores neste sábado, a partir das 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.