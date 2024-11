Sem Pedro e Gabigol, Flamengo dá férias a Carlinhos e tem urgência em 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá um problema importante no ataque para 2025. Sem Pedro nos primeiros meses do ano, o rubro-negro vai ao mercado com urgência por um centroavante titular, mas pode também ter de buscar um reserva. Com Carlinhos entregue ao time alternativo que vai disputar o Campeonato Carioca, o setor pode dar dores de cabeça a Filipe Luís.

Carlinhos sem moral

Sem Tite, Carlinhos nunca mais voltou a jogar. Ele chegou a se tornar a segunda opção do ataque ainda no antigo comando, atrás de Bruno Henrique e à frente de Gabigol. O ex-treinador elogiava a presença de área e o poder de decisão para explicar a escolha. Mesmo assim, os rendimentos nos treinamentos não eram de grande destaque. Por isso, o camisa 27 seguiu sendo improvisado.

Quando Filipe chegou, Gabriel assumiu imediatamente a posição. Bruno Henrique e até Gonzalo Plata improvisados vieram em seguida e o ex-Nova Iguaçu foi sequer cogitado. Uma lesão que o deixou um mês fora também atrapalhou esse processo.

Carlinhos não teve sequência no Fla e está de férias de maneira antecipada. A avaliação passou também por isso. A falta de minutos não mudaria nessa reta final, e a próxima diretoria pode ter nas mãos a necessidade de negociar o jogador caso ele não dê uma resposta no Estadual.

Carlinhos não entra em campo desde o dia 22 de setembro. Ele foi titular contra o Grêmio com o time todo reserva montado por Tite, acabou expulso no segundo tempo e depois não teve mais oportunidades. Ficou no banco contra Peñarol, Bahia, Fluminense, se lesionou e voltou contra o Fortaleza. Agora, encerra a temporada e volta ao Ninho do Urubu em 27 de dezembro para iniciar os treinos.

Problemas

O Flamengo vai iniciar 2025 sem um centroavante na pré-temporada. Gabigol está de saída, e Pedro só tem retorno mais para frente, entre março e abril em uma primeira previsão. Carlinhos disputará apenas o Estadual e não vai aos Estados Unidos.

A ideia é mapear o mercado logo. Isso para que o Fla tente já retornar aos treinos com pelo menos um reforço nesse sentido. Nas últimas janelas, porém, o clube tem encontrado forte dificuldade nas negociações. Como o departamento de futebol inevitavelmente vai sofrer mudanças, o cenário liga um alerta.

Dependendo do desdobramento, Filipe Luís terá que improvisar logo de início. Os pontas seguem sendo alternativas no setor.

É importante frisar que Filipe Luís ainda não está montando o planejamento para 2025. Além de querer manter o foco na reta final do Brasileirão, o Flamengo também vai passar por uma eleição no próximo dia 9. Por isso, ainda não pode fazer movimentações significativas.