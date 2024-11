Santos renova com volante do time feminino até o fim de 2026

O Santos anunciou, nesta sexta-feira, a renovação contratual com a volante Nath. Agora, o vínculo é válido até o fim de 2026.

Conhecida pelo apelido "Pitbull", a atleta chegou ao Alvinegro Praiano durante a temporada 2024 e se tornou peça de confiança no elenco do treinador Caio Couto. Até aqui, foram 22 jogos, com dois gols.

"O Santos é a grande referência no futebol feminino e para mim é um sonho realizado estar aqui. Poder dar sequência nessa história, contribuir para o ano que vem é de grande valia para minha carreira e espero poder ajudar o Clube a ganhar títulos, colocando ele onde nunca deveria ter saído", declarou Nath.

"Estou muito feliz por estar renovando esse contrato e acredito que temos tudo para fazer um bom ano. Como sempre falo, pela minha característica de jogo, o torcedor pode esperar entrega total, com muita raça e gana de ganhar sempre, com alguns gols, se Deus quiser", completou.