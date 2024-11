PVC: Galo joga final da Libertadores em seu pior momento na temporada

O Atlético-MG vive seu pior momento na temporada às vésperas da final da Libertadores contra o Botafogo, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Em 10 jogos, são sete derrotas — o Atlético-MG está no pior momento da temporada. Pode até ganhar do Botafogo, mas sabe que não é favorito. O próprio Atlético-MG admitiu isso.

No quadro Prancheta do PVC, o colunista explicou que um dos motivos da crise técnica do Galo é a marcação individual. Ele alertou o perigo de tentar parar os craques do Botafogo no mano a mano.

A marcação individual que o Atlético faz na defesa não está dando certo com alguns times que têm muita movimentação, como o Botafogo.

O Milito chegou em Buenos Aires falando que primeiro tem que anular as melhores opções do Botafogo. Se tentar fazer isso com marcação individual, a chance de dar errado é muito grande.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, para levar perigo ao gol do Botafogo, o Galo precisa alagar o jogo para facilitar os avanços de Gustavo Scarpa, pela direita, e Guilherme Arana, pela esquerda.

O Atlético-MG é um time muito amplo. Ele gruda o Scarpa do lado direito, e o Arana do lado esquerdo. Com o Scarpa cortando sempre para dentro para fazer o cruzamento, está facilitando a defesa adversária.

O Galo precisa voltar para esse cenário de muita largura do campo para tentar expandir a defesa do Botafogo .

Paulo Vinícius Coelho

