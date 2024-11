Possível permanência de Rafinha no São Paulo pode forçar saída de Moreira por empréstimo

Rafinha pode permanecer no São Paulo para 2025, ao menos para o primeiro semestre. Aos 39 anos, o jogador, que parecia convencido de que penduraria as chuteiras ao fim da atual temporada, já conversa com a diretoria tricolor para ampliar seu vínculo e seguir contribuindo com o clube.

A possível permanência de Rafinha no São Paulo se daria principalmente pelo fato de o veterano ter perdido praticamente o primeiro semestre inteiro de 2024 por causa de duas lesões. Em fevereiro, o lateral direito machucou o tendão semitendíneo da perna esquerda. Já em abril foi a vez de ele fraturar a fíbula da perna esquerda.

Por causa desses problemas físicos, Rafinha deseja "recuperar" o primeiro semestre perdido em 2024 no ano seguinte. O lateral já demonstrou sua disposição de participar do elenco do São Paulo da próxima temporada ao menos até junho.

A presença de Rafinha em 2025 também será importante para que a diretoria busque laterais direitos no mercado com mais tranquilidade. O São Paulo sabe que terá de repor a saída do veterano mais cedo ou mais tarde, porém, com a falta de orçamento para contratações de impacto, o presidente Julio Casares e sua diretoria talvez precisem de mais tempo para aproveitar uma possível oportunidade na janela de transferências.

Além de Rafinha, o São Paulo conta com Igor Vinícius e Moreira como opções para a lateral direita. Igor, inclusive, vem sendo a primeira opção do técnico Luis Zubeldía para o setor nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

A continuidade de Rafinha também poderia gerar um movimento de mercado, como a saída de Moreira por empréstimo para que o jovem ganhe rodagem, uma vez que não tem sido utilizado pelo técnico Luis Zubeldía.

Além de suas qualidades como jogador, Rafinha é considerado uma peça importante nos bastidores do São Paulo pelo seu poder agregador e a vasta experiência no mais alto nível do futebol mundial, servindo de exemplo, sobretudo, aos atletas mais jovens, recém-promovidos ao futebol profissional ou que ainda estão iniciando sua carreira. Também por isso a diretoria tricolor considera importantíssima a presença do veterano no vestiário em 2025.