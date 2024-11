PM exclui necessidade de alteração de data, e Conselho do Corinthians confirma votação na segunda-feira

Os conselheiros do Corinthians vão decidir, na próxima segunda-feira, se Augusto Melo deve ou não ser afastado da presidência do clube. A votação, inicialmente, foi marcada para quinta-feira (28), mas precisou ser adiada devido a um pedido das autoridades públicas que vão trabalhar em conjunto com o clube para fornecer segurança aos envolvidos no pleito.

Nesta sexta-feira, aconteceu a reunião com representantes de todas as áreas competentes à organização do pleito e a conclusão é de que não há necessidade de nova alteração de data.

Com a sede fechada aos associados, o que acontece sempre às segundas-feiras, as autoridades entendem que os riscos são minimizados e os conselheiros, cerca de 300, terão tranquilidade para participar da reunião.

Durante discussão sobre a data da votação, a PM foi informada sobre a festa de confraternização dos funcionários e colaboradores do Corinthians, previamente marcada também para a próxima segunda-feira, das 12h às 18h, no Parque Aquático do Parque São Jorge, e que deve reunir aproximadamente 1 mil pessoas. O evento, no entanto, não é considerado um empecilho.

As reuniões do Conselho Deliberativo do Corinthians, tradicionalmente, ocorrem no teatro do Parque São Jorge. Na segunda, porém, a votação acontecerá no miniginásio do clube. Houve consenso de que o espaço é mais adequado para fornecer segurança à votação do impeachment de Augusto. O local também é considerado melhor para acomodar a imprensa e ainda mais distante do local destinado à festa dos funcionários, que tem previsão de acabar antes do início da reunião do CD.

A rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) não gera preocupação. Na próxima segunda-feira, o Corinthians vai encarar o São José, às 19h30, mas não no Parque São Jorge. O confronto será em São José dos Campos.

O time de futebol masculino entrará em campo na terça-feira, às 20h, contra o Bahia, na Neo Química Arena. O entendimento do Conselho é de que o CT Joaquim Grava está blindado das questões políticas e não deve sofrer qualquer interferência no trabalho. As recentes declarações dos jogadores e o desempenho na última rodada, contra o Vasco, são levados como exemplo disso.

Desta maneira, se nenhuma intercorrência acontecer durante o final de semana, os conselheiros devem decidir, com apoio da PM, pelo afastamento ou não de Augusto Melo na segunda-feira.

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, participou da reunião desta sexta-feira para traçar o plano de segurança junto aos demais envolvidos e, após o encontro, escreveu uma carta aos Conselheiros. Segue, abaixo:

Nobres Conselheiros e Conselheiras,

A fim de tranquilizar a todos, reafirmo que a Reunião do Conselho Deliberativo ocorrerá nessa próxima segunda-feira, às 18h, em primeira chamada, no Mini Ginásio do Parque São Jorge, com segunda chamada, às 19h.

Hoje em reunião realizada com a presença do Dr. Thales, Diretor de Relações Institucionais, Dr. Ricardo Bianchini, advogado contratado do clube, Alexandre Martin, chefe da segurança (todos representando a Direção do Corinthians), além do Coronel Carvalho, Comandante Operacional da PMESP, do Cmte. da Capital, do Cmte. do Choque, Cmte. do Policiamento de Trânsito, Representante do CET, Cmte. do 11º BPM, dentre outras autoridades, bem como com o acompanhamento do Dr. Arthur Dian, Delegado Geral da Polícia Civil e do Dr. Ricardo Saadi do DRADE, dentre outras autoridades do Estado, tivemos a confirmação do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo que há todas as condições necessárias para que a reunião transcorra na mais absoluta normalidade. A confraternização de funcionários, embora prevista para a tarde do mesmo dia, não representará qualquer empecilho ou imprevisto ao cronograma.

Houve total entendimento e convergência na reunião e foram feitos todos os ajustes estratégicos necessários para que tudo corra bem, obviamente em um ambiente civilizado onde impere a democracia.

Confiamos plenamente no plano de segurança que foi definido e na capacidade da PMESP de colocá-lo em prática, haja vista todas as outras oportunidades em que o Sport Club Corinthians Paulista pôde contar com a corporação para manutenção da lei, da ordem e, sobretudo, da paz.

Lembro ainda que há o compromisso estatutário e legal de votarmos na primeira quinzena de dezembro o orçamento de 2025, e, caso isso não ocorra, poderá ocasionar danos graves ao clube, por isso, e por dever legal, já havia marcado a reunião para esse para o dia 09/12 próximo.

Portanto, convidamos todos os membros do Conselho Deliberativo a comparecerem à Reunião e exercerem sua Cidadania Corinthiana e seus direitos estatutários da forma mais serena possível.

Atenciosamente,

Romeu Tuma Júnior



Presidente do Conselho Deliberativo



Sport Club Corinthians Paulista