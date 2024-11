PM descarta adiamento por segurança e garante votação de impeachment de Augusto Melo na segunda-feira

A votação de impeachment de Augusto Melo está confirmada. O pleito, que estava marcado para acontecer na última quinta, acabou sendo adiado a pedido da Polícia Militar por questões de segurança. Nesta sexta, porém, a PM garantiu que o Conselho Deliberativo se reunirá no Parque São Jorge para votar o afastamento do atual presidente do Corinthians na próxima segunda-feira.

Temendo possíveis manifestações de torcidas organizadas, que têm se demonstrado contra a votação do Conselho Deliberativo, a Polícia Militar precisou de tempo para montar um esquema de segurança a fim de evitar qualquer tipo de tragédia. Agora, com toda a parte operacional definida, a votação está garantida.

"Houve uma reunião de alinhamento técnico operacional para o planejamento do evento, com todas as agências envolvidas na operação, como Polícia Militar, CET, diretoria e equipe de segurança do clube, visando a unificação do canal técnico de comunicações, padronização e alinhamento de todas as ações, de forma a garantir a ordem pública e preservação da integridade de todos os participantes e conselheiros", afirmou Gentil Epaminondas de Carvalho Júnior, Coronel e Coordenador Operacional da PM-SP, à Gazeta Esportiva.

O receio da Polícia Militar era de que a votação, somada às possíveis manifestações, atrapalhasse a ordem pública da região do Parque São Jorge. A alteração da data de quinta para segunda-feira, segundo o Coronel Carvalho, se deu devido à necessidade de uma "análise situacional", precisando de um melhor planejamento e distribuição de tropas. O fato de o clube ser fechado para sócios às segundas-feiras também pesou para a decisão.

A festa de confraternização dos funcionários do Corinthians, que acontecerá no mesmo dia da votação, das 12h às 18h, no Parque Aquático do Parque São Jorge, não é considerado um empecilho. O pleito está marcado para ter início a partir das 18h, no miniginásio do clube.

"O fato de que haverá a festa dos funcionários é uma preocupação, porém não impede o evento, uma vez que o previsão do término da confraternização se dará antes do início da votação. A Polícia Militar do Estado de São Paulo estará no local para ser um facilitador do evento, como instituição garantidora da ordem pública, por meio de policiamento ostensivo e preventivo", ponderou Coronel Carvalho.

Por fim, o Coordenador Operacional da PM solicitou que o Corinthians oriente seus torcedores para que não se dirijam ao Parque São Jorge, a fim de não atrapalhar a fluidez do trânsito.

"A votação ocorrerá dentro da tranquilidade, pois manifestações em contrário podem ocorrer, mas tais ações não alteram o resultado da votação. Não aceitaremos atos violentos que atentem contra a integridade física de conselheiros, diretores do clube, e transeuntes", finalizou o Coronel.