Palmeiras passa São Paulo e se consolida com a 3ª maior torcida do Brasil

O Palmeiras ultrapassou o São Paulo e agora ocupa sozinho o posto de time com a terceira maior partida do Brasil, sem contar empate técnico, de acordo com pesquisa do Datafolha.

O que aconteceu

O Palmeiras se manteve como o time do coração de 7% dos brasileiros e se isolou na terceira colocação, enquanto o São Paulo caiu para 6% e foi para quarto. A oscilação para baixo de um ponto percentual do Tricolor paulista fez com que os times não dividissem mais posição no levantamento.

O Flamengo segue no topo, com 19%, seguido pelo Corinthians, com 14%. Ambos os clubes tiveram diminuição em seus percentuais: o Fla foi escolhido em 21% das respostas da pesquisa em 2023, e o clube do Parque São Jorge, em 15%.

Estáveis, Grêmio e Vasco empatam no quinto lugar, com 4% cada um. Atlético-MG, Botafogo, Bahia e Fluminense completam o top-10, com cada time do quarteto recebendo 2$ das respostas.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais. Foram entrevistadas pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios brasileiros entre os dias 5 e 7 de novembro.