Palmeiras se reapresenta após folga, e Abel prepara o time para enfrentar o Cruzeiro

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta sexta-feira, e deu início à preparação para o duelo contra o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Primeiro, os jogadores fizeram ativação muscular no centro de excelência. No campo, em seguida, foram separados por posições e posicionados por estacas, para aprimorar passes rápidos, movimentações e finalizações. Por fim, o elenco participou de um trabalho técnico de 12 contra 12 em dimensões reduzidas.

O técnico Abel Ferreira tem que pensar na escalação que mandará a campo para enfrentar o Cruzeiro sem dois titulares: Marcos Rocha e Gustavo Gómez. Ambos cumprirão suspensão automática. O primeiro por ter sido expulso contra o Botafogo, na terça-feira, e o outro pelo acúmulo de amarelos.

Sem Marcos Rocha, quem deve assumir a posição na lateral-direita é Mayke. Giay também briga por espaço, mas está há quatro jogos sem atuar. Enquanto Murilo deve ser titular ao lado de Vitor Reis na zaga palmeirense.

Além deles, seguem fora o atacante Bruno Rodrigues, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Piquerez, em transição física. Ambos cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Na última rodada, o Verdão acabou sendo derrotado pelo Botafogo, por 3 a 1, no Allianz Parque. Com o resultado, o Alviverde voltou para o segundo lugar, com 70 pontos, e viu o Botafogo retomar a ponta e abrir três pontos de vantagem a duas rodadas do fim da competição.

O elenco palmeirense volta a treinar na manhã deste sábado, na Academia de Futebol.