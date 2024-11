Mesmo em período de férias, goleiro João Paulo segue treinando no CT do Santos

Após a conquista da Série B e o término da temporada, o elenco do Santos está férias. Entretanto, João Paulo, que se recupera de uma grave lesão, optou por continuar utilizando as dependências do CT Rei Pelé e está treinando com o preparador de goleiros Arzul durante o período de recesso.

O goleiro do Peixe compartilhou imagens em suas redes sociais na última quinta-feira, onde aparece treinando com Arzul. O objetivo de João Paulo, além de melhorar sua forma física de olho no retorno aos gramados, é prevenir novas lesões, que poderiam surgir com a interrupção brusca das atividades no CT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Paulo (@joaopaulo34)

João Paulo rompeu o tendão de Aquiles no confronto contra o América-MG, no dia 24 de maio, pela Série B. Até então, o goleiro havia feito 23 jogos, sofrendo 18 gols. O jogador de 29 anos foi peça importante no vice-campeonato do Santos no Paulistão deste ano.

Com a lesão de João Paulo, Gabriel Brazão assumiu o gol santista e se destacou. O jovem goleiro renovou com o Peixe até 2028 e promete uma grande disputa pela titularidade no Santos.