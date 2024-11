Mercado: 'promessa' de Neymar, futuro de Jesus e Corinthians atrás de dupla

O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas os times já se mexem no mercado da bola para a próxima temporada. A sexta-feira (29) já teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais times do país.

Veja destaques

Papo com Neymar. O atacante Guilherme compartilha do desejo de quase toda a torcida do Santos e sonha com o retorno de Neymar ao clube em 2025. Fã do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atual camisa 11 do Peixe falou sobre a possível volta durante uma sessão de autógrafos. "Depois que saí da coletiva, eu retornei a ligação para o Pedro, que é um amigo nosso em comum. Eu conversei com ele mais uns dois ou três minutos do vestiário. Confesso que eu também fiz a pergunta para ele. Ele me disse que volta, mas a gente não sabe quando", falou.

Possível retorno de Neymar ao Santos vem sendo ventilado nas últimas semanas Imagem: Reprodução/Instagram

Futuro de Dudu. Após quase 10 anos, a parceria entre Palmeiras e o atacante Dudu poderá estar chegando em seus capítulos finais. Com contrato até o final de 2025, o ídolo alviverde não tem permanência garantida no time de Abel Ferreira para a próxima temporada e a tendência, neste momento, é que busque um novo destino. A diretoria alviverde vê a procura sobre o jogador crescer e não irá dificultar uma eventual saída.

Gabriel Jesus, do Arsenal, é sonho de muitos palmeirenses Imagem: Catherine Ivill/Getty Images

Alô, Jesus! O torcedor do Palmeiras que sonha com um retorno de Gabriel Jesus ao clube pode ganhar em breve uma nova injeção de ânimo. De acordo com diferentes veículos da imprensa inglesa, o Arsenal está atrás do centroavante sueco Viktor Gyökeres, que se transformou na nova sensação do futebol europeu ao marcar 24 gols pelo Sporting neste começo de temporada. Caso o negócio se concretize, tanto na janela de janeiro quanto no mercado de julho, os Gunners devem permitir que o camisa 9 brasileiro vá em busca de novos ares para continuar a carreira.

Santista na mira. Em grande fase na temporada, o Inter monitora o mercado de olho em 2025 e tem o lateral-direito João Lucas, destaque do Juventude no Brasileirão, em seu radar. O Colorado sondou, nas últimas semanas, a situação do atleta que está emprestado pelo Santos ao time de Caxias do Sul até o final do ano. O clube gaúcho ainda não abriu negociações, mas gosta do perfil do jogador de 26 anos e tem o aval do técnico Roger Machado.

Corinthians na caça. O alvinegro colocou no radar dois jogadores que atuam no futebol português: o lateral-esquerdo Wendell, do Porto, e o meia-atacante Rollheiser, do Benfica. O primeiro já vem negociando com a diretoria, enquanto o segundo é, por enquanto, um sonho mais distante.