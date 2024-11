Mattos: Atlético-MG mostrou ter uma fórmula para segurar o Botafogo

O empate entre Atlético-MG e Botafogo no Brasileirão pode ter mostrado o caminho para a equipe mineira vencer a final da Libertadores, opinou Rodrigo Mattos no UOL News, nesta sexta (29).

Atlético-MG e Botafogo decidem o título da Copa Libertadores neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

O jogo único acaba não necessariamente levando o favoritismo do melhor time - que é o Botafogo, sem dúvida. [...] O Atlético-MG já deu uma demonstração quando estava com um a menos, que tem uma fórmula para segurar o Botafogo, jogando muito fechado.

Rodrigo Mattos

