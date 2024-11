Marlon se emociona com Botafogo na final da Libertadores: 'A ficha caiu'

O volante Marlon Freitas, ao lado do técnico Artur Jorge, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (29), véspera da final da Libertadores contra o Atlético-MG, no estádio Monumental de Nuñez, palco da decisão. O jogador se emocionou ao lembrar da trajetória do Botafogo na competição e revelou que sua "ficha caiu" somente ontem, em conversa com o companheiro Danilo Barboza.

Foi muito difícil chegar até aqui. Acho que é o primeiro clube a chegar na final vindo da pré-Libertadores. Vou citar o que o Mister [Artur Jorge] falou naquele período: após os dois primeiros jogos, ele falou: 'nós vamos classificar. Pode acreditar'. A gente trabalhou com pezinho no chão, dando o nosso melhor. Era muito difícil, quase impossível. É um momento histórico, muito especial. Estou muito feliz. Falei depois do jogo contra o Peñarol que a ficha não tinha caído ainda. E quando foi ontem eu falei para o Danilo: 'hoje a minha ficha caiu na final'. Então nós vamos correr até o último minuto. Será um por todos e todos por um Marlon Freitas

O que mais ele falou?

Durante o reconhecimento de gramado, você ficou agachado no meio de campo e depois foi até o gol. "O propósito é algo individual nessa caminhada que você citou no gramado. Pensamos muita coisa, tudo que tive que passar para chegar aqui. Como eu falei, minha primeira Libertadores, e chegar em uma final... Muitas coisas envolvidas, minha família, citei meu pai. Esse sonho. Estou muito feliz de estar aqui. A gente precisa desfrutar, estar com alegria. Foi nossa união que nos trouxe até aqui. A gente vai desfrutar até o último minuto desse jogo. Vou desfrutar desse momento. Passou muita coisa na minha cabeça. Estou muito feliz. Vamos fazer o nosso melhor para conquistar o nosso sonho".

Final da Libertadores. "Acredito que as duas equipes chegam iguais, vai ser uma decisão muito difícil. Ambas as equipes mereceram estar nesta final. São duas equipes qualificadas. Mas a gente está bem preparado para isso, fazer uma grande final e conquistar o nosso sonho. A atmosfera será incrível. Minha primeira experiência vivendo final de Libertadores, minha primeira final também. Vai ser um jogo muito bom, a gente precisa desfrutar deste momento. É um momento único para o clube. Duas equipes buscando vencer a partida".

