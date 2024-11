Lando Norris lidera classificação e garante a pole no sprint do GP do Catar

Nesta sexta-feira, com um tempo de 1min21s012, o piloto Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido e terminou na liderança da classificação da corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1, garantindo a pole position. Russel, da Mercedes, apareceu em segundo, enquanto Oscar Piastri, também da McLaren, fechou o pódio.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari, terminaram em quarto e quinto, respectivamente, completando os cinco melhores pilotos.

Max Verstappen, da Red Bull, veio em sexto, Lewis Hamilton, da Mercedes, em sétimo, Pierre Gasly, da Alpine, em oitavo, e Hulkenberg, da Haas, em nono. Liam Lawson, da RB F1 Team, ficou com a décima posição.

LANDO NORRIS TAKES SPRINT POLE IN QATAR!! ? The McLaren driver delivers under the lights to secure top spot for tomorrow's Sprint! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/OppvVxF0Kf ? Formula 1 (@F1) November 29, 2024

Charles Leclerc iniciou o treino com o melhor tempo registrado (1m22s156). No entanto, a três minutos do fim, Norris fez 1m22s021, marca que não foi a sua melhor na prova, mas já o colocou na primeira colocação.

Em certo momento, Russel marcou exatamente o mesmo tempo de Lando, mas o piloto da McLaren se manteve no topo por ter feito o tempo antes. Mais tarde, Norris anotou 1m21s356 e se isolou na liderança.

No SQ2, Oscar Piastri assumiu a primeira colocação com 1m22s050, mas Norris retomou a ponta ao marcar 1min21s231. Foi no SQ3, então, que ele alcançou 1m21s012 e garantiu a pole de forma definitiva.

Neste sábado, às 11h (de Brasília), ocorre a corrida sprint do GP do Catar. Mais tarde, às 15h, começa a corrida classificatória. O Grande Prêmio do Catar será no domingo, às 13h.

Confira a classificação completa para o sprint do GP do Catar

1. Lando Norris (McLaren)



2. George Russell (Mercedes)



3. Oscar Piastri (McLaren)



4. Carlos Sainz (Ferrari)



5. Charles Leclerc (Ferrari)



6. Max Verstappen (RBR)



7. Lewis Hamilton (Mercedes)



8. Pierre Gasly (Alpine)



9. Nico Hulkenberg (Haas)



10. Liam Lawson (RB)



11. Fernando Alonso (Aston Martin)



12. Alexander Albon (Williams)



13. Valtteri Bottas (Sauber)



14. Lance Stroll (Aston Martin)



15. Kevin Magnussen (Haas)



16. Sérgio Pérez (RBR)



17. Yuki Tsunoda (RB)



18. Esteban Ocon (Alpine)



19. Guanyu Zhou (Sauber)



20. Franco Colapinto (Williams)