'Ele me disse que volta': Guilherme espera que Neymar cumpra promessa ao Santos

O atacante Guilherme compartilha do desejo de quase toda a torcida do Santos e sonha com o retorno de Neymar Jr. ao clube em 2025. Fã do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atual camisa 11 do Peixe vive a expectativa de atuar ao lado do astro na próxima temporada.

Ele participou de uma sessão de fotos e autógrafos com torcedores na última quinta-feira, no Brisamar Shopping, na cidade de São Vicente (SP), e falou sobre a possível volta de Neymar à reportagem.

Após um dos últimos jogos do Santos na Série B do Brasileiro, contra o Vila Nova, na Vila Viva Sorte, Guilherme e os demais atletas do Santos receberam uma ligação de vídeo do Menino da Vila. Na ocasião, o time havia vencido o jogo e encaminhado o acesso à Primeira Divisão.

Guilherme, inclusive, falou com Neymar durante a entrevista coletiva pós-partida, ao lado do técnico Fábio Carille e, também, do auxiliar Marcelo Fernandes. Ele, porém, disse que conversou um pouco mais com o astro naquele dia. O jogador revelou que o craque da seleção brasileira o confidenciou que voltará e, como o torcedor, espera que o atleta cumpra sua promessa.

"Eu sou muito fã do Neymar. O Neymar é um ídolo, não só meu, mas da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, todos são. Fiquei feliz. Depois que saí da coletiva, eu retornei a ligação para o Pedro, que é um amigo nosso em comum. Eu conversei com ele mais uns dois ou três minutos do vestiário. Confesso que eu também fiz a pergunta para ele. Ele me disse que volta, mas a gente não sabe quando", brincou o atacante.

"Acho que ele tem um desejo muito grande de voltar a jogar no Santos. É a casa dele, o torcedor do Santos é apaixonado por ele. Ele também. Ele mesmo já falou que ama jogar na Vila Belmiro. A gente fica na torcida. Eu estou igual a vocês, nessa expectativa que ele volte", concluiu.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Neymar quer chegar em alta para a Copa do Mundo de 2026. O atacante, porém, vem jogando pouco na Arábia Saudita, já que passou por uma grave lesão no joelho e, logo em seu segundo jogo depois do retorno, sofreu uma contusão muscular.

Em meio a esse cenário, existe a possibilidade do clube árabe rescindir o contrato do astro brasileiro já no final de 2024. O vínculo é valido até o dia 30 de junho de 2025. Com isso, o Santos ligou um alerta para contar com o atacante já em janeiro.