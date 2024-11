Giro europeu: Brighton empata com Southampton e perde a chance de dormir na vice-liderança do Inglês

Nesta sexta-feira 13ª rodada do Campeonato Inglês, o Brighton recebeu o Southampton no Falmer Stadium e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Kaoru Mitoma, enquanto Downes deixou tudo igual.

Com o resultado, o Brighton desperdiçou a chance de dormir na vice-liderança da competição. O time subiu para terceiro, agora com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado na rodada por Chelsea e Arsenal, que possuem 22. Do outro lado, o Southampton seguiu na lanterna, agora com cinco pontos. Até aqui foram dez derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

O Brighton retorna aos gramados na próxima quinta-feira, diante do Fulham, pela 14ª rodada da Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage. Já o Southampton duela diante do Chelsea na próxima quarta-feira, também pela 14ª rodada. Desta vez, a partida acontece às 16h30, no St Mary's Stadium.

Os gols

O placar foi aberto pelo Brighton, aos 29 minutos de partida. Mitoma recebeu de Lamptey e, de cabeça, concluiu para as redes.

Já aos 14 da etapa final, Downes aproveitou a sobra na área, bateu firme e venceu o goleiro Bart Verbruggen.

Valencia perde para Mallorca e segue no Z4 do Espanhol

Já pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia visitou o Mallorca no Estadi Mallorca Son Moix e perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Larin e Prats. Luis Jesús foi quem diminuiu.

Deste modo, o Valencia ficou com os mesmos dez somados e seguiu em 18º. Se vencesse, ultrapassaria o Las Palmas, primeiro time fora do Z4, e dormiria fora da zona de perigo. Já o Mallorca alcançou a quinta posição, com 24 pontos, e entrou para a zona de classificação à Liga Europa. No entanto, pode perder a posição ao longo da rodada.

Lens vence Reims entram na zona de classificação à Liga Conferência

Pela 13ª rodada do Campeonato Francês, o Lens visitou o Reims no Stade Auguste-Delaune II e venceu por 2 a 0, com gols de Thomasson e Nzola.

Assim, os visitantes, que chegaram aos 20 somados, pularam da nona colocação para a sexta. Com essa pontuação, dormem na zona de classificação à Liga Conferência. Do outro lado, o Reims caiu para a nona posição, com os mesmos 18 conquistados.

St. Pauli supera Holstein Kiel e dorme fora do Z4 do Alemão

Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, o St.Pauli recebeu o Kiel no Millerntor-Stadion e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Saliakas, Guilavogui e Eggestein, enquanto Harres diminuiu.

Assim, os mandantes alcançaram 11 pontos e escaparam do Z4 de forma parcial. Em caso de vitória do Heidenheim, o time retorna para a zona de perigo. Já o Kiel se complicou ainda mais na competição e seguiu com cinco pontos, na penúltima posição.

Cagliari vence Verona e respira no Italiano

O Cagliari, por sua vez, respirou ao vencer o Verona por 1 a 0, na Sardegna Arena, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O gol foi anotado por Roberto Piccoli.

Com o resultado, o Cagliari pulou para a 12ª posição, agora com 14 pontos, quatro a mais em relação ao Como, primeiro time do Z4, que ainda joga na rodada. Por outro lado, o Verona pode entrar para a zona de perigo. O time ficou estacionado com os mesmos 12 somados, na 16ª colocação.

Estrela Amadora perde para Farense em duelo contra o Z4 do Português

Por fim, o Estrela Amadora visitou o Farense no Estádio de São Luís, pela 12ª rodada do Campeonato Português e perdeu por 1 a 0. O tento foi anotado por Darío Poveda.

Com o resultado, o Estrela Amadora seguiu com nove pontos, apenas um a mais em relação ao Arouca e Nacional, e pode entrar no Z4 ainda nesta rodada. Já o Farense conquistou a segunda vitória na competição, chegou a oito somados, mas seguiu na última posição do torneio.