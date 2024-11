Gaviões usa nuvem após site da vaquinha apresentar instabilidade

Do UOL, em São Paulo

A Gaviões da Fiel fechou uma parceria com o Magalu para hospedar o site da vaquinha que visa ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena após o endereço apresentar instabilidades.

O que aconteceu

A parceria foi fechada na última quinta-feira (28). O site da vaquinha ficará hospedado de maneira gratuita na nuvem digital do Magalu, a Magalu Cloud.

O endereço www.doearenacorinthians.com.br chegou a ficar fora do ar algumas vezes logo após o seu lançamento. Ao longo dos últimos dois dias, torcedores relataram problemas para acessar o site e fazer a doação.

A Gaviões havia arrumado uma solução temporária: a criação de uma fila de espera. Nesta sexta-feira (29), ela passou a não aparecer mais para os usuários.

Ao todo, quase R$ 15 milhões já foram arrecadados na campanha. A meta é chegar aos R$ 700 milhões em seis meses.

Como funciona a vaquinha?

A vaquinha para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena foi aberta na última quarta-feira (27), às 19h10 (de Brasília). O horário foi uma referência ao ano de fundação do clube: 1910.

Criadora da vaquinha, a torcida organizada Gaviões da Fiel fez diversas reuniões com membros do Corinthians e da Caixa Econômica Federal, banco com o qual o clube tem a dívida de cerca de R$ 710 milhões pela construção da Neo Química Arena.

O valor mínimo de doação é de R$ 10. Há outras possibilidades de valores rápidos, como R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas os torcedores podem personalizar a quantia.

A campanha terá seis meses de duração e, mesmo se a meta não for atingida, todo o valor arrecadado será enviado à Caixa para amortizar a dívida que o Corinthians tem.

Os torcedores que participam recebem um 'certificado' personalizado por causa da doação e ainda concorrerão a alguns prêmios que serão divulgados pela Gaviões da Fiel.