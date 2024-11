Farense x Estrela Amadora: prováveis escalações e onde assistir ao Português

Nesta sexta-feira, o Estrela Amadora visitará o Farense, no Estádio de São Luís. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Português e começa às 17h15 (de Brasília).

Jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, o Farense tenta iniciar o processo de deixar a lanterna do campeonato, onde figura com nove pontos. Já o Estrela Amadora, com nove pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

? Assiste à antevisão completa no nosso canal do YouTube! ?#SCFCFEA #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/RpagLAGQwG ? CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) November 28, 2024

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Colocação na tabela

Farense: 5 pontos em 11 jogos, 18º lugar no começo da rodada



Estrela Amadora: 9 pontos em 11 jogos, 15º lugar no começo da rodada

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Farense: uma vitória, dois empates e duas derrotas.



Estrela Amadora: duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Farense: Velho; Áfrico, Jorge e Moreno; Pastor, Falcão, Menino e Victor; Merghem, Poveda e Baldé



Técnico: Tozé Marreco

Estrela Amadora: Brígido; Veiga, Ferro, Lopes e Lima; Bucca, Jesus, Cordeiro e Nilton; Pinho e Cabral



Técnico: Dinis Delgado

Arbitragem

O jogo será comandado por João Pinheiro. No VAR, estará Luís Ferreira.