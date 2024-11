Escalação do Corinthians: Depay retorna de suspensão e é reforço contra o Criciúma

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, a preparação para o jogo contra o Criciúma. Para este jogo, o técnico Ramón Díaz conta com o retorno do atacante Memphis Depay.

O holandês ficou de fora da vitória corintiana sobre o Vasco por 3 a 1, na última rodada, por ter que cumprir suspensão. Agora, ele volta ao ataque titular, mas ainda sem saber quem será sua dupla.

Isso porque o atacante Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians no ano, ainda é dúvida para iniciar a partida. Em recuperação de lesão na coxa, o camisa nove do Timão realizou a transição física na última quarta-feira. A tendência é que ele reúna condições de jogo, mas ainda há chances de começar no banco de reservas.

Ramón Díaz comandou nesta sexta o último treino da preparação do Timão para o jogo. O Alvinegro pôde trabalhar durante a semana para a partida, já que entrou em campo pela última vez no domingo.

Os jogadores iniciaram as atividades com trabalho de força na academia e aquecimento no campo. Depois, Ramón comandou trabalho tático de jogadas de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Posteriormente, os atletas se enfrentaram em campo reduzido e finalizaram o treinamento com exercício de finalizações.

O treinador corintiano não possui nenhum desfalque por suspensão para a partida. Assim, uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Carrilo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno).

O duelo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para acontecer neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse. A delgação embarca para Santa Catarina ainda nesta sexta.

O Corinthians busca emplacar sua sétima vitória consecutiva no Brasileirão e entrar no G7 da tabela de classificação. A equipe paulista ocupa a nona colocação, com 47 pontos conquistados.