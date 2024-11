Endrick pode aparecer entre os titulares pelo Real Madrid contra o Getafe

Com as lesões dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, o ataque do Real Madrid abre espaço para outros atletas menos utilizados por Carlo Ancelotti. Entre eles, o jovem Endrick, que pode ser um dos titulares contra o Getafe, no domingo, às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

Desde que chegou ao clube merengue, o ex-jogador do Palmeiras foi titular apenas uma vez, contra o Lille, pela Liga dos Campeões. Ao todo, ele soma 12 jogos, sendo a maioria deles nos minutos finais das partidas, dois gols marcados, em sua estreia na Champions League e em La Liga, e também uma assistência.

Apesar das poucas oportunidades, o cenário pode mudar nos próximos jogos. Isso porque o Real Madrid vem enfrentando uma série de lesões em seu elenco. Além disso, a formação utilizada por Carlo Ancelotti na derrota para o Liverpool não funcionou e o ataque foi pouco efetivo.

No momento, o setor de ataque do Real Madrid conta com Kylian Mbappé, Arda Guler e Brahim Díaz, além de Endrick, único centroavante de origem do elenco. Os três primeiros iniciaram diante dos Reds, mas pouco fizeram e o meia turco foi substituído no início do segundo tempo. Dessa forma, Ancelloti pode experimentar um novo esquema, com o brasileiro entre os onze iniciais.

Vinicius Júnior se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e deve ficar fora dos gramados por um mês. Enquanto Rodrygo está tratando uma contusão no músculo reto abdominal da perna esquerda e a expectativa é que retorne em breve.

Além dos atacantes, o Real Madrid conta com outros cinco atletas lesionados: o lateral direito Dani Carvajal, os zagueiros David Alaba e Éder Militão, o volante Aurélien Tchouaméni e o meio-campista Eduardo Camavinga, totalizando sete desfalques.

Com Endrick à disposição, o Real Madrid enfrenta o Liverpool nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da Liga dos Campeões.