Djokovic é aguardado em final da Libertadores entre Atlético e Botafogo

A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo deverá ter uma presença ilustre no Monumental de Nuñez. O tenista Novak Djokovic foi convidado pela Conmebol para acompanhar a partida das 17h deste sábado (30) no estádio.

O que aconteceu

Djokovic chegou em Buenos Aires nesta sexta-feira (29). O sérvio está na cidade para realizar neste domingo (1) uma partida de exibição com Martín Del Potro, tenista argentino que está se despedindo das quadras.

O duelo exibição foi batizado de "El Último Desafío (O Último Desafio)" e será realizado no Parque Roca, com capacidade para 15.500 pessoas.

Torneio de tênis tem presença de botafoguenses

Jogo entre Djokovic e Del Potro marcará a despedida do tenista e ídolo argentino Imagem: Divulgação

A partida entre Djokovic e Del Potro é a cereja do bolo do ARG Open, torneio de ATP 250 que já acontece durante toda a semana em Buenos Aires.

A brasileira Laura Pigossi, por exemplo, enfrentou nesta quinta (28) a argentina Jazmin Ortenzi. O confronto foi válido pelas oitavas de final e a representante tupiniquim foi eliminada por 2 sets a 0.

O UOL esteve na competição e encontrou com dois torcedores do Botafogo que são fãs de tênis e foram prestigiar Pigossi.

"Acompanho muito os torneios de tênis. Eu não estava sabendo que ia ter esse, mas quando cheguei no aeroporto, abri o aplicativo e vi que estava tendo. Foi coincidência mesmo, porque o ano praticamente já acabou no tênis. Entrei só por desencargo e vi que estava tendo", disse o botafoguense Fábio, que foi ao ARG Open e ficou completamente surpreso e animado ao saber que Djokovic jogará neste domingo, após a final da Libertadores.

Aqui? Sério? Que isso! Ainda tem ingresso? Depois da final da Libertadores? Vou procurar saber (risos).

Fábio, botafoguense e fã de tênis

Show do Iron Maiden no estádio do Huracán

Iron Maiden se apresentará no estádio do Huracán um dia depois da final da Libertadores Imagem: Divulgação

Também no domingo, após a final da Libertadores, os fãs de heavy metal poderão curtir uma das bandas mais lendárias de todos os tempos do gênero: Iron Maiden. O grupo inglês se apresenta às 20h no estádio do Huracán, o Tomás Adolfo Ducó.

No dia seguinte, a mascote Eddie e sua turma fazem uma nova apresentação, desta vez no Movistar Arena, às 21h.

O UOL consultou a Conmebol para saber se o Iron Maiden também foi convidado para a final da Libertadores. Porém, até o fechamento desta reportagem, a entidade não havia confirmado o convite.