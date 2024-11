Diretor de futebol do São Paulo fala de conversas para contratar Wendell, do Porto

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, falou sobre as conversas para a contratação do lateral esquerdo Wendell, do Porto. O dirigente afirmou que o jogador se encaixa na busca do São Paulo por reforços.

"Para não ficar em cima do muro, o jogador que a gente conversou mais foi o Wendell, que está no Porto. Mas também tem uma questão ainda entre Wendell e Porto para a gente entender se temos capacidade de tê-lo no São Paulo, mas é um jogador que a gente gostaria muito, que se adequa ao nosso perfil de jogo", afirmou Carlos Belmonte ao CNN Esportes S/A, da CNN, que vai ao ar no domingo (1º).

Carlos Belmonte também comentou o interesse do Tricolor paulista na contratação de Marlon, lateral do Cruzeiro. Porém, o diretor de futebol do São Paulo vê travas na negociação devido ao "ponto de vista financeiro";

"A gente acha o Marlon um grande jogador, está no nosso trabalho de scout, mas o Marlon é um jogador que para esse momento, do ponto de vista financeiro do São Paulo, a gente não tem a capacidade de tirar do Cruzeiro. A não ser que surja, por parte do Cruzeiro, e a gente já conversou algumas vezes com o Pedrinho, caso surja o interesse em algum atleta nosso e eventualmente a gente pode ter uma negociação", disse Belmonte.

O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Wendell na última janela de transferências, mas as negociações não avançaram. A diretoria tricolor fez uma proposta considerada bastante atraente ao brasileiro de 31 anos, porém, as tratativas não foram concluídas.

Antes, no dia 18 deste mês, Julio Casares, presidente do São Paulo, já havia confirmado o interesse do clube pelo lateral da Seleção Brasileira. O mandatário garantiu que as negociações ainda estão em estágio inicial, mas que sentiu que o defensor tem preferência pelo Tricolor em caso de retorno ao Brasil.

Já Marlon, do Cruzeiro, faz temporada sólida e é uma importante peça para o Cabuloso na temporada. Titular, o lateral de 27 anos completou 50 jogos na temporada, com um gol e três assistências distribuídas.