Criciúma x Corinthians: veja onde assistir à partida pela 36ª rodada do Brasileirão

Neste sábado, Criciúma e Corinthians medem forças em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega empolgado pela vitória por 3 a 1 contra o Vasco na última rodada, na Neo Química Arena. Com seis vitórias seguidas no Brasileirão, o Timão viu a zona de rebaixamento se distanciar e o sonho pela Libertadores se tornar mais realidade.

Com 47 pontos, o Alvinegro ocupa a nona colocação, apenas um ponto atrás do Cruzeiro, time que abre o G7 do torneio. Além do Criciúma, o Corinthians ainda enfrenta Bahia e Grêmio até o fim do campeonato.

Do outro lado, o clube catarinense é o primeiro time na zona de rebaixamento, tendo perdido a oportunidade de sair da degola ao empater com o Fluminense, em 0 a 0, em confronto direto da última rodada. Os seis jogos consecutivos sem vencer complicam a situação do Criciúma, que precisa de um triunfo para sair do Z4.

Os catarinenses possuem 38 pontos, enquanto o Tricolor Carioca está com um a mais. Depois do Corinthians, o Criciúma duela contra Flamengo e RB Bragantino.