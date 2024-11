Criciúma x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Criciúma e Corinthians se enfrentam neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC. A bola rola para o duelo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h30 (de Brasília).

O Corinthians tenta ampliar a excelente sequência no Brasileiro. O Timão venceu todas as últimas seis partidas que disputou e saiu da zona de rebaixamento para a nona colocação. Agora, o foco é entrar no G7 do torneio por pontos corridos. A equipe possui 47 pontos e torce para tropeços de Bahia e Cruzeiro para assumir o sétimo lugar.

A sexta vitória seguida veio contra o Vasco, no último domingo, pela 35ª rodada da Série A. Com gols de Gustavo Henrique e Rodrigo Garro (2x), o Alvinegro Paulista derrotou o time carioca por 3 a 1, na Neo Química Arena.

Em busca da sétima vitória consecutiva, o técnico Ramón Díaz terá um importante reforço. O atacante holandês Memphis Depay retorna à equipe após cumprir suspensão na última rodada. Com quatro gols e quatro assistências, o camisa 94 atleta é um dos destaques do Timão.

Outro destaque é o atacante Yuri Alberto, artilheiro do clube paulista em 2024, com 27 gols marcados. No entanto, o camisa nove ainda é dúvida para iniciar a partida. Em recuperação de lesão na coxa, ele iniciou a transição física na última terça-feira. A tendência é que ele reúna condições de jogo, mas ainda há chances de começar no banco de reservas.

O treinador argentino não possui nenhum desfalque por suspensão. Porém, ele segue sem poder contar com o zagueiro Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), o lateral esquerdo Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e o volante Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

O treino do Timão desta sexta-feira! ? Vídeo completo na Corinthians TV ?? https://t.co/ZOR7HsSS5u#VaiCorinthians pic.twitter.com/hfotqdluCg ? Corinthians (@Corinthians) November 29, 2024

Do outro lado, o Criciúma precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe catarinense amarga a 17ª colocação, com 38 pontos somados, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4.

O time da casa vem de uma sequência negativa no Brasileirão. O Criciúma acumula seis jogos sem vencer no torneio, com três empates e três derrotas. Na última terça-feira, a equipe empatou sem gols com o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para enfrentar o Corinthians, o técnico Cláudio Tencati não terá à disposição o zagueiro equatoriano Wilker Ángel, que trata uma lesão na coxa. Em compensação, o treinador conta com o retorno do lateral direito Claudinho, que cumpriu suspensão na última rodada.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA X CORINTHIANS

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC



Data: 30 de novembro de 2024, sábado



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Schumacher Marques Gomes (AB/PB)



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Ronald e Matheuzinho; Pedro Rocha e Bolasie



Técnico: Cláudio Tencati.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Carrilo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno)



Técnico: Ramón Díaz