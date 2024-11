Craque do Real Madrid, Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador de novembro no Campeonato Espanhol

Vinícius Júnior recebeu o prêmio de melhor jogador do mês de novembro do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira. O atacante brasileiro marcou três gols e deu uma assistência nas duas vitórias do Real Madrid no período.

O brasileiro anotou um hat-trick na goleada do Real Madrid sobre o Osasuna (4 a 0) e deu uma assistência para Kylian Mbappé marcar na vitória diante do Leganés (3 a 0).

Vinícius Júnior venceu a concorrência de Takefusa Kubo (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) e Arnau Martínez (Girona) para ficar com o prêmio.

Esse foi o primeiro mês em que um jogador do Real Madrid venceu o prêmio de melhor do mês na temporada, depois de o Barcelona levar a melhor nos meses de agosto, setembro e outubro, com Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski, respectivamente.

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem 30 pontos, quatro atrás do Barcelona, que tem um jogo a mais. A equipe do técnico Carlo Ancelotti volta a campo neste domingo, às 12h15 (de Brasília), quando recebe o Getafe, pela 15ª rodada da competição, no Santiago Bernabéu. Os visitantes ocupam a 15ª posição, com 13 tentos.

Para essa partida, Ancelotti não poderá contar com Vinícius Júnior, que se recupera de lesão no bíceps femoral da perna esquerda e deve desfalcar a equipe por cerca de um mês.